「行くぞ！ 待っちょれ、川のあっち側」

勇ましいトキ（髙石あかり）の声。トキとヘブン（トミー・バストウ）が結婚し、川の向こうの豪奢な武家屋敷に引っ越した。朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。新年最初の週は第15週「マツノケ、ヤリカタ。」ではいよいよ日本と異国の生活の違いが浮き彫りになり、あんなに気が合ったトキとヘブンにすれ違いが生じる。

引っ越し後はトキとヘブンと司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）が同居。勘右衛門（小日向文世）はどこへ。彼はタツ（朝加真由美）と結婚して別に所帯を持つことになった。勘右衛門の家もヘブンがお金を払って、すべて支度を整えたそうで、女中の給金20円を失っても、逆にもっと多くの恩恵を被ることになったのだ。

明治維新から長い年月、貧しい暮らしを余儀なくされていた松野家の人々がようやく豊かな暮らしに戻れた。広く清潔感のある家で、庭も広い。食料もいくらでも買えるので、はじめての朝ごはんは、フミがはりきって何品もおかずを作る。料理の腕も鳴ったことだろう。作り方を忘れていたりはしないものだろうか。だが、ここでトキがこれまで料理を作っていなかったことがわかる。確かに食事は花田旅館から取り寄せていたが……。女中の仕事には料理が含まれていなかったとは、それで20円とは、なかなかトキはラッキーである。

トキが女中として行っていたのは、魚の小骨とり。でも、ヘブンは女中にさせる仕事を妻のトキにはさせない。これからは自分で小骨をとることにする。

小骨とり以外も、ヘブンは郷に入っては郷に従えとばかりに「日本 やり方、松野家 やり方いきましょう」と異国の作法を受け入れる気満々だ。もともと日本が大好きなヘブンだから、日本のやり方を身につけるのは願ってもないことであろう。

だが彼のその日本贔屓が梶谷（岩崎う大）によって新聞に書き立てられたことで状況が変わる。正座もできるし、小骨もとる稀有な外国人として注目を浴び、日夜、近隣の人たちが彼を見に来るようになった。完全に見せ物で、傍から見たらちょっと失礼な態度だと思うのだが、ヘブンは怒らず受け入れている。……と思いきや、やっぱりストレスが溜まっていた。

ヘブンは寄り道をするようになり、トキは浮気を疑う。頬に赤いものがついているとか、なかなかベタな浮気疑惑ではあるが、ヘブンがこっそり食べていた西洋料理をトキがはじめて食して、ナイフとフォークの使い方を知るという流れや、トキが拒んだ西洋式の挨拶・キスを受け入れることなど、異文化コミュニケーションがほのぼの愉快に活写された。

皮肉めいているのは、ヘブンが「建前」という日本独特の作法まで身につけてしまっていたことだ。第14週でさんざん、トキの嘘に怒っていた彼が、第15週では自ら嘘をついている。錦織（吉沢亮）と毎日教育について熱い議論を戦わせているため帰宅が遅くなると嘘をついて、こっそり西洋料理を食していたのだ。

正座や小骨がしんどくて、滞在記も書けなくなるほどであることを、正直に言ってほしかったというトキだが、ヘブンはやっとできた家族に心配をかけたくないから言えなかった。つまり、ヘブンの嘘は自分のためではなく、他者を思いやるもの。家族ができてはじめて「嘘」や「建前」というものを学んだのだろう。守りたいもののためには嘘や建前を駆使することもときには必要だということをヘブンは身を以て知ったのだ。こういったエピソードに触れると、異国にひとりやって来た人物をもっともっと深掘りして描いたドラマも観たかったと思う。

ただ、『ばけばけ』はひとりの作家の物語ではなく、あくまでもその作家を受け入れ支えた妻を主人公に据えた物語だ。ヘブンの慣れない日本の暮らしに悩む気持ちを理解したトキは、気づかなかったことを謝罪し、話してくれたことに感謝する。トキはネガティブだし自分本意だし、山橋をパイナップルで殴打するような野生味あふれた人物であるが、素直ではある。

もっとも最初に「わかりました。もう嘘、つくない。疲れました。ごめんなさい」と謝罪したのはヘブンで、先に折れるところが紳士的である。理想の夫かもしれない。ステーキを食べてその美味しさに目をくりくりさせるトキに、今度は司之介とフミも誘いましょうと言う優しさも持っている。ヘブンと結婚してトキや松野家が幸せであるのは経済的な面だけではない。彼が家族をこんなにも大事に考えていることだ。

他人ばかりの家にひとり入って、こんなにもその人たちを愛そうとするヘブンの心が、日本という異国に来て、その文化を愛することと重なって見えた。

モデルであるラフカディオ・ハーンが実際のところどういう人だったかわからないが、ヘブンはあたたかで愛情深い人物であることが伝わってくる。西洋料理をふるまった山橋役の柄本時生が、『ばけばけ』の脚本を「親しみやすい脚本でかわいいなと思います」と語っている（※）。異国からひとり日本に乗り込み、日本人のなかで芝居の仕事に勤しむトミー・バストウがこの脚本の「かわいさ」を十分理解して端的に演じているのを感じる。

参照※ https://realsound.jp/movie/2026/01/post-2278406.html（文＝木俣冬）