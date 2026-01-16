フリークスストア × アイアンマン × ランディーズドーナツ　スウェットとTシャツを展開

「フリークス ストア（FREAK’S STORE）」が同社が運営する映像事業「フリークスムービー」と、2010年公開の「アイアンマン 2」、アメリカ・ロサンゼルスのドーナッツショップ「ランディーズドーナツ」とのコラボレーションアイテムを1月23日に発売する。公式オンラインストア「デイトナパーク（Daytona Park）」およびフリークス ストアの一部店舗、ゾゾタウン（ZOZOTOWN）、ランディーズドーナツ渋谷代官山店で取り扱う。

【画像をもっと見る】

コラボではTシャツ3型とスウェット2型を展開。各アイテムには、ランディーズドーナツ1号店のアイコニックな巨大なドーナツ型看板に、アイアンマンが座ってドーナツを食べるという、アイアンマン 2の劇中で有名なシーンを再現したグラフィックや、映画のキーヴィジュアルをプリントし、スウェットと一部のTシャツの両袖には映画とランディーズドーナツのロゴを配した。スウェットはブラックとグレーを揃え、Tシャツはブラックとホワイトを用意。価格はスウェットが各1万5400円、Tシャツが各8800円。

◾️展開店舗：FREAK’S STORE 渋谷／京都／ラゾーナ川崎プラザ／ららぽーと富士見／テラスモール湘南／梅田ルクアメンズ／エスパル仙台／アミュプラザ博多／ららぽーと TOKYO-BAY／軽井沢プリンスショッピングプラザ／FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE／札幌ステラプレイス／デイトナパーク／ゾゾタウン／ランディーズドーナツ渋谷代官山店