昨年大みそかのNHK紅白歌合戦を大いに盛り上げたロックバンド「TUBE」が本紙の単独インタビューに応じ、「季節が違うからもう縁がないと思っていた紅白は凄く楽しかった」と振り返った。紅白で受けた刺激を力に変えて、昨年から続くデビュー40周年イヤーをまだまだ盛り上げていくことを誓った。

27年ぶりに出場した紅白を夏祭り会場に変えた前田亘輝（60）、角野秀行（60）、春畑道哉（59）、松本玲二（59）。3回目の紅白で初めて歌唱した「あー夏休み」では法被姿の4人が多くの出演者と入り交じり、ステージ上はお祭りムード一色に。特に山車の上で熱唱するねじり鉢巻き姿の前田は、「まつり」で紅白を盛り上げてきた北島三郎（89）を想起させた。「法被と鉢巻きを身に着けた瞬間に北島さんの顔が思い浮かびましたよ。“サブちゃ〜ん！”って叫びそうになったよ」と笑い飛ばした。

“令和のまつり”となったステージは歌手別の世帯視聴率で36・4％を記録し、午後10時台の出番では異例となる全体4位となった。NHKからも「お祭りにしてくれ」と期待をかけられていたそうで、前田は「テレビの前の皆さんに楽しんでもらうために自分たちが一番楽しめるように臨んだけど、ちょっと力が入りすぎちゃった」と照れ笑いを浮かべた。

さまざまな年代やジャンルの歌手が集う唯一無二の国民的番組で、活動のヒントも思い浮かんだ。前田は「前に向かっていく歌がはやっている中で、昭和を生きた俺たちがあの自由な時代を思い出させるようなことを歌うのもいいのかな」と話す。昭和、平成、令和と3元号にわたって歌い続けてきたからこそできることをやっていくつもりだ。

現在はデビュー40周年イヤーの真っただ中で、昨年7月から始まった記念ツアーは5月末に千秋楽を迎える。前田は「ここまで中止することなくやってきたから、健康第一でたくさんのファンの皆さんに会いにいきたい」と誓った。（高原 俊太）

≪「HANA」にほれた ちゃんみなに力説も≫メンバーが紅白でくぎ付けになったのは、女性7人組「HANA」のパフォーマンスだった。前田は「全く知らなかったけど、ひと目見たらほれちゃったよ」とメロメロ。ちゃんみな（27）が同グループのプロデューサーだと知らずに声をかけたといい「HANAが凄いって力説したら、“私、プロデューサーなんです”ってツッコまれたよ」と苦笑い。その後はちゃんみなから積極的に絡まれたそうで「郷ひろみさんのステージで“同じ動きしてください”って一緒に踊ってたら疲れちゃった」。その表情からは紅白を存分に楽しんだことがうかがえた。