3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（50）は16日、出場メンバーの一部を追加発表し、阪神・佐藤輝明内野手（26）ら11人が選ばれた。昨季40発＆102打点の2冠王でWBCは初出場。本職の三塁に加えて外野での起用も構想され、阪神で3、4番を組む森下翔太外野手（25）とともに超重量オーダーを組む際の目玉になる。

国際大会は勝負どころの本塁打が明暗を分ける。長距離砲の発掘を掲げて昨年の12球団春季キャンプを巡った井端監督が、国内組で最も爆発的に伸びる可能性を感じたのが佐藤だった。

5年目の昨季は40本塁打＆102打点の2冠で独走のリーグ優勝に貢献。昨年7月に「そろそろ、もう一つ伸びるタイミングが来る」と太鼓判を押した通りに成長し、選出理由を「日本の球界では間違いなく一番の飛距離を持つ選手。そこに確実性も加わってきた。一発長打というところで期待している。ここ何年かを踏まえて選考した」と説明した。

プロでの過去の国際大会は23年秋の「アジアプロ野球チャンピオンシップ」のみ。念願のWBC初出場が決まった虎の4番は「大変光栄。日の丸を背負って夢の舞台で戦える喜びと誇りを胸に自分の役割を全うし、全力で頑張る」と決意した。

佐藤の飛躍で侍に新オプションが加わる。本職の三塁に加えて外野起用を構想。出場表明済みのホワイトソックス・村上、ブルージェイズ・岡本が一、三塁を占めても先発に名を連ねることができる。選出が期待されるカブス・鈴木を左翼、森下を昨秋強化試合で試した中堅、佐藤をプロ2年目の22年まで主に守った右翼に置けば超攻撃的なオーダーが可能になる。

前回「不動の2番」として出塁率・500を残した近藤が外野で先発するのが基本オーダーだろう。発表済みの19人で1人だけ中堅を本職とする周東について「スタメンが十分あり得る」と構想する一方、23年の就任から打ち勝つ野球で世界を獲れると信じてきた。

特に佐藤は昨年3月のドジャースとのプレシーズンマッチでサイ・ヤング賞2度の左腕スネルから3ラン。「ミートしただけ」と今も脳裏に焼き付いている井端監督は「まだまだ発展途上。40（発）じゃなく50（発）。もっともっと目指してほしい」と背中を押した。昨季セ・リーグで本塁打と打点でリーグ1、2位を占めた佐藤と森下が世界の舞台でも羽ばたくか。超重量オーダーならドジャース・大谷を含めた9人で日米通算計1425本塁打。夢が広がる。（神田 佑）