なにわ男子の西畑大吾（29）が16日、都内で、TBS系ドラマ「マトリと狂犬」（20日スタート、火曜深夜1・28）のトークイベントに出席した。連ドラ単独初主演作で、品川庄司の品川ヒロシ（53）が監督を務める。

麻薬取締官と警察のダブルスパイとなった薬物の密売人役で「1日1回ボコボコにされているかクスリを渡してました」と撮影を振り返った。殴られる演技がうまくなったといい「ホンマに殴られ役が欲しいです」と希望した。