年平均95億円…争奪戦敗れた？NY記者が怒りの投稿

米大リーグのドジャースが、カブスからフリーエージェント（FA）となっていたカイル・タッカー外野手と契約合意に達したと15日（日本時間16日）、複数の米記者が伝えた。ただ4年2億4000万ドル（約380億円）という巨大契約には、批判的な声も上がっている。

今回のタッカーと比較されているのは、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が2022年末に結んだ9年総額3億6000万ドル（約570億円）の契約だ。年平均に直せば、ジャッジの4000万ドル（約63億3000万円）に対しタッカーは6000万ドル（約95億円）。実に1.5倍にも達するのだ。

ヤンキースの地元紙「ニューヨーク・タイムズ」のビル・カーター氏は自身のXで「このオファーは文字通り狂っている。この男にそんな価値があるとは到底思えない。打者としてはプラスだが、野手としてはプラスほどではない。実績はジャッジを筆頭に多くの選手に及ばない。しかも年俸はジャッジの1.5倍だ！ ドジャースは馬鹿げている。ぜいたく税を台無しにする行為だ」とぶちまけた。

また「ニューヨーク・ポスト」の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏もこの投稿に同調。「カイル・タッカーはアーロン・ジャッジよりも50％以上も稼いでいるとビル・カーター氏が指摘した。クレイジーだ！」とつぶやいた。

タッカーは昨季、打率.266、22本塁打、73打点、25盗塁、OPS.841の好成績を残した外野手。アストロズ時代の2023年に打点王を獲得しており、ヤンキースやブルージェイズ、メッツも獲得に乗り出しているとされていた。



