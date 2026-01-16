『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

今回の撮影会場は、東京都江東区のA PIT オートバックス東雲。『頭文字D』『MFゴースト』に続く、しげの秀一氏の新連載漫画『昴と彗星（すばるとすばる）』をテーマにした「第69回モーニングミーティング」です。作中に登場する車種を対象としたミーティングで、会場には約50台もの車両とオーナーが集まる原作愛にあふれた1日となりました。

それでは各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：ヒデヤマさん

年齢：40代

車両名：アルピーヌ・A110S

型式：7BA-DFM5P4

年式：2021年

所有歴：2年

主な使用シーン：ドライブ・レース

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を選んだ「最大の理由」は？

「R32GT-Rに乗っていたことがあり、スポーツカーにもう一度乗りたいと調べたところA110Sの評価が軒並み高かったんです。試乗車を見に行って、まずオシャレな外装に惹かれ、次にシートに座っただけで『あ、これだ』と思って契約のサインをしに行きました。それくらい素晴らしいクルマですね」

愛車のお気に入りポイントは？

「車体が軽くてとにかく速い。足はサーキット走行も想定して固められているはずなのに、しっとりした乗り味で、街乗りも快適にこなせます」

お気に入りのカスタムポイントはここ！

外装

「1975年にラリーで優勝したアルピーヌA110のフォルムを継承して現代によみがえらせたところです。もとはRR（A110SはMR）だったので、そのころの吸気ダクトのレイアウトを今も採用するこだわりがおもしろいですね」

内装

「データロガーはAIMのSOLO2です」

足まわり

「サーキット走行をもっと楽しむために、BILSのワンオフサスキットに換装しています」

あなたにとって「クルマ」とは？

「DREAM」

テーマ：「漫画 昴と彗星」登場車種

_MM68_SUBARU

2025年11月16日（日）、A PITオートバックス東雲で開催された「第69回モーニングミーティング テーマ : 漫画 “昴と彗星” 登場車種」は、同作に登場するトヨタ・86やスバル・BRZを中心とした車両オーナーを対象とした朝限定のミーティングです。

最新作『昴と彗星』だけでなく、『MFゴースト』や『頭文字D』に登場する車種も大勢集まり、マンガやアニメの話題で大いに盛り上がりました。

同店では、旧車や特定車種のオーナーズミーティングを定期的に実施しているので、気になる人はA PITオートバックス東雲の公式サイトを要チェック！

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！