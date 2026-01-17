ドジャース一筋でプレーし、昨季限りで現役引退を表明していた先発左腕のクレイトン・カーショー投手（37）が、3月のWBCに米国代表で出場すると15日（日本時間16日）、代表チームが発表した。救援起用とみられ、注目はド軍で同僚だった侍ジャパンの大谷翔平投手（31）との対決。2人の物語はまだ終わっていない。

まだ最後の一球を投げ終えていなかった。ワールドシリーズ（WS）連覇を果たし、ドジャース一筋18年の有終の美を飾ったカーショーが米国代表でのWBC出場を決断した。

大リーグ専門局「MLBネットワーク」に出演。マーク・デローサ監督から電話を受けた時はコーチとしての打診だと思ったと明かし、「10日か12日前から投げ始めてみたら、思ったほど悪くなかった。大丈夫だと思っている」と目を細めた。

23年の前回WBCは出場を熱望したが負傷歴を理由に保険に加入できず、無念の断念を強いられた。「ただの“保険役”でいい。誰かが一息入れたい時とか、あるいは全く投げる必要がなくても、このメンバーの一員でいたい」。通算223勝、サイ・ヤング賞3度、WS制覇3度を誇るレジェンドにとって、米国代表は18歳以下で選ばれて以来となる。

注目は大谷との対決だ。「緊張するね」と想像を膨らませ「もし決勝で日本と当たり、しかも僕が投げることになっていれば、それはチームとして何かがうまくいっていない証拠。彼を抑えるための投手は十分にそろっている。僕ではなくてね」と再び笑った。

大谷は花巻東時代からカーショーのファンを公言。大リーグ移籍前の17年12月には、ド軍との交渉の席にカーショーも同席した縁もある。24年から同僚となった後に「（登板日の）集中力を長い年月続けていくことは大変なこと。毎日、見ていて勉強になることばかり」と話していた。公式戦での対戦は11打数無安打に封じられた。前回大会決勝は投手・大谷VSエンゼルスの主砲トラウトの盟友対決で締めくくられたが、今回は打者・大谷VSカーショーで映画のような物語が再び生まれるかもしれない。

通算209本塁打の三塁手ブレグマンの代表選出も決まった。WBCまで50日を切り、野球の母国の歴代最強布陣が完成しつつある。

▼侍ジャパン井端監督（米国代表の布陣に）率直に凄いな、と思っている。そこにどう勝とうか、これから考えていく。

《クレメンスは引退示唆→復帰》通算354勝のロジャー・クレメンスは06年の第1回大会に、同大会での引退を示唆して米国代表に参加した。その後、アストロズに復帰し、翌07年はヤンキースでもプレーした。ヤンキース一筋で通算2336安打のバーニー・ウィリアムズは06年限りで引退したが、09年の第2回大会でプエルトリコ代表としてプレー。スコット・マシソンは巨人時代の19年に引退を発表後、カナダ代表として21年に東京五輪の予選でプレー。さらに23年の第5回大会にも同国代表として参加した。