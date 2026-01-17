中島裕翔、森英恵さんの半生描くドラマで夫役 ヒロイン・八木莉可子を献身サポート「愛の形を体現できたら」
俳優の中島裕翔が、3月21日に放送されるテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond（バタフライ ビヨンド）』に出演することがわかった。デザイナー・森英恵さんの若き日々を描く今作で、八木莉可子演じるヒロインを支える夫役を演じる。中島の解禁にともなって、夫婦役の2人がそろった新ビジュアルも公開された。
【全身カット】夫婦を演じる中島裕翔＆八木莉可子
日本人で当時唯一、“ファッションの最高峰”フランス・パリのオートクチュールデザイナーとして活躍した森英恵さん。生涯かけて、“日本のエレガンス”を世界に発信し続けた彼女の生誕100周年を記念して、八木を主演に“知られざる青春時代の物語”をドラマ化する。
蝶のモチーフはブランドを象徴するデザインとして世界中で愛され、自身も“マダム・バタフライ”の愛称で親しまれた英恵さんの華やかな功績は広く知られているが、戦後の混乱期、何もないところからデザイナーとしての道を切り拓いてきたことはあまり語られていない。今作では、自然豊かな故郷・島根で過ごした幼少期から、我が子の洋服づくりをきっかけに洋裁にのめり込んだすえ、モードの世界で花開き、世界に羽ばたくまでの知られざる奮闘に焦点を当てる。
そんなヒロインを献身的に支えたのが、夫である賢さん。英恵さんの服づくりの才能にほれ込んだ賢さんは、彼女にクリエイターとしてまい進してもらうべく、経営面を一手に引き受け、“最強の同志”として公私にわたって妻をサポートし続けた。壁に突き当たった英恵さんに、パリやニューヨークなどファッションの本場を見るよう勧めた人物の一人が賢さんだった。
今回、英恵さんの激動の半生を描くにあたり、脚本の山本むつみ氏をはじめとするスタッフは史実を徹底リサーチし、英恵さんの長男・顕さんにも当時の様子を取材。「陰ながら母を支え続けた父の姿もきちんと描いてほしい」という顕さんをはじめとするファミリーの思いを反映し、これまであまり描かれることのなかった森英恵さん夫妻の絆も色濃くつむいでいく。
新たなビジュアルで八木がまとっているのは、本作の衣装を担当する衣装デザイナー・宮本まさ江さんが長年大切に保管していた、英恵さんご本人がデザインしたポンチョコート。英恵さんが世界に打って出る前、オーダーメイド洋装店“ひよしや”を開いていた時期（昭和20〜30年代）に手がけた貴重な一点だ。
気品とキュートさをあわせもつ英恵さんのデザインに、八木も感動。その隣にブルーグレーのスーツに身を包み、昭和の青年らしく丸眼鏡をかけた中島が並ぶと、まるで往年のモード誌から抜け出てきたかのような麗しい2ショットが完成した。
■中島裕翔コメント
――脚本を読んだ感想を教えてください
昭和という時代が持っていたエネルギーを強く感じました。社会が目まぐるしく変化した時代の物語なので、登場人物全員が活力に満ちていて、その生き様が記されているなと思いました。
戦後復興期は時代的にも新しいことにどんどんチャレンジしていくムードがあり、アイデアマンの英恵さんも悩みながら新しい世界に飛び込んでいきます。僕自身、何か新しいことを始めるときネガティブシンキングになりがちなので、時代を生き抜く力強さ、バイタリティーに感銘を受けました。
――森英恵さん、賢さんのお2人はどんなご夫婦だと思いますか？
ご夫妻はファッションという華やかな世界で活躍されましたが、その裏側にはごく普通の夫婦の暮らしがしっかりあって、一般的な感覚を持ち続けられていたのがとてもすてきだなと思いました。
賢さんについては残された資料が少なく、調べてもなかなか情報が出てこないのですが、それは賢さんが表舞台で活躍される英恵さんを縁の下でしっかり支えていたことの証だと感じました。昭和という時代には男性が先を歩くようなイメージがあるのですが、このころから女性の社会進出や自立に理解ある男性がいたのは素晴らしいことだなと思います。実在した方を演じるのは緊張しますが、けして表に出ることなく、裏方に徹していた賢さんの愛の形を体現できたらと思っています。
――八木莉可子さんとは本作が初共演となりますが、印象を教えてください
大人びた印象があったので自分と年齢が近いのかなと思っていたのですが、24歳とうかがって驚きました。実際の英恵さんと賢さんも10歳以上年齢差があるご夫婦なので、年が離れていながらも仲むつまじい夫婦像が八木さんとなら描き出せるだろうなと感じています。
八木さんの持つ凛とした華やかさと、時折見えるあどけなさが、チャーミングな英恵さんにピッタリ。“この人を支えたい”と思わせてくれる方なので、その思いを僕の役柄に落とし込んでいきたいです。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
このドラマは、ご夫婦の物語でもあり、ファッションの力で時代を盛り上げていこうという、当時の熱気を描きだすストーリーでもあると思います。昭和に生まれた方には“やっぱり昭和はいい時代だったな”と思えるような、そして若い世代のみなさんには憧れを抱いていただけるような、“昭和のパワー”を映し出していきたいですね。また、衣装もとても丁寧に考えられていて、時代の移り変わりに従って男性もスーツの形が変わってくるんです。衣装から時代背景が感じられるのはとても面白いので、ぜひファッションにも注目してほしいですね。
■八木莉可子コメント
――森英恵さん、賢さんのお2人はどんなご夫婦だと思いますか？
英恵さんの隣には常に賢さんがいらっしゃって、夫婦二人三脚で歩まれてきました。賢さんは英恵さんが思い悩んだときにアドバイスをくれたり、そっと寄り添ってくれたり、生涯変わることなく英恵さんを支え続けてこられました。男性が表に立つことが多かった時代に、その立場を取るのが難しいときもあったのではと思います。だからこそ、とてもカッコいいなと思いますし、“どれだけ懐の深い方なんだ！”と思いました。
――中島裕翔さんとは本作が初共演となりますが、印象を教えてください
出演作を多々拝見していたので、役柄によってまったく違うお芝居をされる、すてきな俳優さんという印象を持っていました。画面で見ていた分、初共演でドキドキしていたのですが、お会いしたら現場を明るく盛り上げてくださるやさしい方で、とても安心しました。スタッフさんが登場の合図を出すのを忘れたときがあったのですが、「キュー出してよ〜（笑）」というおちゃめなひと言で、その場を和やかにしてくださったことも…。賢さんの衣装やメガネもカッコよく着こなしていらっしゃいます。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
このドラマは、森英恵さんと賢さんお2人の物語だと思います。英恵さんはひとりでキャリアを築かれたわけではなく、その隣にはずっと賢さんの存在がありました。私はこの作品で賢さんの存在の大きさを初めて知ったのですが、みなさんにもご夫婦の歴史を感じていただけたらと思います。
