今秋ドラフト上位候補の最速１５１キロ左腕、立命大・有馬伽久投手（３年・愛工大名電）が１６日、京都市の同校グラウンドで練習を行い、“東超え”の競合ドラ１を目標に掲げた。

「ドラフト１位にこだわって練習しています」とかねて目標は変わらない。その上で、さらなる高みも見据えた。「競合して、それぐらい欲しいなって思ってもらえるような選手になりたい」。あこがれているのが同じ左腕で愛工大名電から立命大に進みＤｅＮＡのエースとなった東。「東さんはＤｅＮＡ単独（１位指名）やったんで、僕は競合で。そこは超えていきたい」と言い切った。

そのためにも大事な一年になる。昨秋の明治神宮大会では大会新記録の１０者連続三振をマーク。スライダーなどの変化球で三振を取れるのが武器だが、「真っすぐで空振りが取れない」と現在は直球の質向上に取り組んでいる。

チームとしては初の日本一を目指し、まずは春のリーグ戦に挑む。「自分が投げる試合は全部勝つぐらいの気持ちで投げたい」。レベルアップした投球でチームを引っ張り、自身の夢もかなえていく。

◆有馬 伽久（ありま・がく）２００４年７月２９日生まれ、２１歳。奈良県出身。１７５センチ、８０キロ。左投げ左打ち、投手。小学１年から平野パイレーツで野球を始め、田原本中では軟式野球部に所属。愛工大名電では１年夏からベンチ入りし３年夏の甲子園で８強。立命大では１年春からリーグ戦登板。昨夏は大学日本代表入り。昨秋の明治神宮大会では１０者連続三振をマークし、大会新記録を樹立。