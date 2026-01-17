３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて、野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１６日、都内で会見し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）らメジャー組に２月下旬の名古屋での壮行試合から合流するよう要請したと明らかにした。大谷の二刀流起用については、宮崎での事前合宿にド軍から派遣されるスタッフと情報共有しながら見極めていく。この日は代表１１人を新たに発表し、先行発表を含めて１９人が決定。残る１１人は今月下旬に発表となる。井端監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−新たに１１人の発表。

「ある程度固まりつつあるなと。メジャーの方から連絡がきていない選手がいる。次には全員発表できると思います」

−山本や村上、岡本の状況。

「出る意思は本人らから伝えられている。正式にＭＬＢから（出場可否についての問い合わせの返答が）来ていませんので発表できない。来るのを待っているような状況」

−捕手の１枠。残りの選考は。

「今、ずっとスタッフと議論しています。あとはキャッチャー１枠。内野、外野ともう少しのところ。その辺はきっちり議論して、納得して決めたい」

−佐藤輝への期待。

「今の日本の球界では間違いなく一番の飛距離を持つ選手かなと思っています。そこに昨シーズンは確実性も加わってきた。一発長打というところではすごく期待しています」

−ポジションは。

「内野も含めて外野も。プランの中では考えています」

−外野の枠は何枠か。

「一応５枠ですかね。牧原選手もなにかあったら外野。佐藤選手も含めて岡本もいるので。その中で５枠でいいのかなと思ってます」

−前回発表したメジャーリーガーの合流時期や起用法。

「（２月の）名古屋から合流というのはメジャーの選手全員に伝えています。そこでは来てほしい。３月の京セラの強化試合から出られるというところ。時差含めて名古屋で合流してほしいと伝えています」