¡ÚWBC¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óµÜºê¥¥ã¥ó¥×Æ±¹Ô¡¡MLB´Ø·¸¼Ô¤â
¡¡2·î¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´Ø·¸¼Ô¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎÅê¼êµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£µÜºê¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´Ø·¸¼Ô¤¬Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ðÊó¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥É·³¤Ï»³ËÜ¤Î½Ð¾ì¤âÍÆÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¹çÎ®»þ´ü¤Ï2·î²¼½Ü¤ÎÌ¾¸Å²°¤«¤é¤Î¸«¹þ¤ß¡£Ä´À°¾õ¶·¤ò¿ï»þÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¾ðÊó¤òÄº¤±¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤Ã¤Æµ¯ÍÑË¡¤òÃµ¤ëÊý¿Ë¤À¡£¥É·³°Ê³°¤Ë¤âMLB´Ø·¸¼Ô¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£