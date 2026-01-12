巨人は１６日、都内のホテルでスタッフ会議を開いた。阿部慎之助監督（４６）は「新しいチームを作る」と方針を共有し、この日に獲得が発表された則本昂大投手（３５）の契約合意には「素晴らしい補強」と感謝。先発が基本線の中で、中継ぎ経験も豊富なベテラン右腕にフル回転を期待した。

経験豊富なベテラン右腕の獲得成功に、阿部監督の表情も自然と柔らかくなった。「経験豊富な投手ですし、素晴らしい実績を持っている。素晴らしい補強をしていただきました」。２年ぶりの頂点を目指す上で埋まったラストピース。スタッフ会議で向かう指針を定め、思いを一つにした。

山口オーナーから「去年はリセット」の大号令もあり、阿部監督が「新しいジャイアンツを作る」という方針を打ち出した。昨季３位に終わった悔しさを忘れることなく、今オフは補強を進めて最後の戦力強化に成功。指揮官も笑みを浮かべながら、青写真を描いた。

「もちろん先発ローテーションに入ってくれたらうれしい」と先発での起用が基本線だが、オプションでの起用の可能性も残した。則本には抑えに転向した２４年には最多セーブ王を獲得するなど、守護神としての経験もあるだけに、阿部監督は「何かあった時には彼がいるっていう安心感がある」と有事に備えられることにも目を向けた。

３年総額１３億円（推定）の大型契約を結び、背番号は４３に決まった。阿部監督は「契約のことはちょっと分からないんですけど、今の年齢が３５歳なんで、４３歳までやってほしいですかね」とニヤリ。長寿大歓迎で期待するのはフル回転だ。目標に掲げる「ファンの人がまたワクワクしてくれる、そういうチームを新しく作っていく」という理想実現へ。新しいジャイアンツが動き出す。