虎から侍の扇の要へ。まずは切符をつかんだ。阪神の坂本誠志郎捕手（３２）が１６日、３月に行われるＷＢＣ日本代表のメンバーに選出された。「日本代表の一員である責任と誇りを持ち、チームの勝利に貢献できるよう全力で準備し、戦いたい」と意気込みを語った。

阪神の捕手では、矢野燿大が２００８年の北京五輪、梅野隆太郎が２１年の東京五輪に出場しているが、ＷＢＣのメンバーに選出されるのは初めて。井端監督は「すごく投手のことを考えていてリードから配慮する捕手というのは分かっている。日本はいい投手ばかりですけど、うまくやってくれると思っています」と絶大な信頼を口にした。

同ポジションは、オリックスの若月も選出され、現時点では２人。加えてもう１人招集すると指揮官は明言している。これまで捕手については「併用」の考えを示しているが、昨年１１月に行われた韓国との強化試合で初戦のマスクをかぶり、他球団の選手とも潤滑なコミュニケーションを取った坂本が、正捕手候補に最も近いと言える。

ドジャース・大谷が投手をやれば、“夢バッテリー”が実現する可能性もある。大谷がＷＢＣ出場を発表した際には「想像は自由なので」と、球を受けることにも思いをはせていた。虎の正捕手は、日の丸を背負い、世界一のウイニングボールをつかみ取る。