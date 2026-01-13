Ｊ１Ｃ大阪がスコットランド・プレミアリーグのアバディーンから、オーストラリア代表歴を持つＦＷクシニ・イェンギ（２７）を期限付き移籍で獲得することが１６日までに決定的となった。複数の関係者によると移籍期間は今年６月末までで、買い取りオプションが付帯しているという。既に来日しており、メディカルチェックを経て正式契約を結ぶ見通し。

イェンギはウエスタンシドニー（オーストラリア）からポーツマス（イングランド）を経て２０２５年夏にアバディーンへ加入。今季は公式戦１０試合１得点にとどまっているが、１９０センチ近い長身と高い身体能力を兼ね備えたストライカーで潜在能力は十分。２４年にはオーストラリア代表として６得点を挙げており、昨季１８得点のＦＷラファエルハットン（退団）に代わる得点源として期待される。

近年は度重なる負傷に泣かされてきたが、Ｃ大阪には今季からオーストラリア出身のウィリアムソン氏がパフォーマンス・メディカル統括として入閣しており、イェンギのコンディションを綿密にサポートしていく。