¡ÚWBC¡Ûºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¡¡Ï¢ÇÆ¤Ø¼«¸Êµ¾À·¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¡Ö°ìÈÖ¤ÎÂç²ñ¡£Áá¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¿¹²¼¤ÎÉ½¾ð¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁª½Ð¤ÎµÈÊó¤Ï²Æì¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Îµ¹ÌîºÂÂ¼¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëWBC¤Ø¸þ¤±¡¢¼«¸Êµ¾À·¤ò¤¤¤È¤ï¤º¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬Á÷¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï¼éÈ÷¤À¡£ÌÔ¸×¤Ç¤ÎÄê°ÌÃÖ¤Ï±¦Íã¡£¤¿¤À¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ºòÇ¯11·î¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ãæ·ø¤Î¥Æ¥¹¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£¡ÖÍî²¼ÃÏÅÀ¤Þ¤ÇÁÇÁá¤¯¡£¤½¤³¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ë¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤ÎÂÇÎÏ¤â¾ÚÌÀºÑ¤ß¤À¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤â¾¡Éé¶¯¤µ¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÁª½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡24Ç¯11·î¤Î¡ÖÂè3²ó¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤Ç4ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£Á´9»î¹çÃæ¡¢3ÅÙ¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥²¡¼¥à¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ìÂÇÎ¨¡¦357¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö4ÈÖ¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ê¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¡Ë»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢WBC¤Ç¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×¡£¹ñºÝ»î¹ç¤ÎÄÌ»»ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤âÂÇÎ¨¡¦367¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢14ÂÇÅÀ¤ò¸Ø¤ê¡¢¤ªº×¤êÃË¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ¬Í×¤Ê»þ¤Ë°ìËÜ½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡Ê²¾¤ËÂç²ñ¤Ç¡Ë10ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î1°ÂÂÇ¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ã»´ü·èÀï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¨¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡²Æì¤Ç¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¤È½é¤á¤Æ¹çÆ±Îý½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÂÇ·âÌÌ¤Ç¡ËÀ¨¤¯»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Îº¸Ãæ´Ö¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡õ¶¦Æ®¤Ø¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤âÃå¡¹¤À¡£¡Ö¹ñ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¿¿·õ¾¡Éé¤¹¤ë°ìÈÖ¤ÎÂç²ñ¡£Áá¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¼ã¸×¤Î»ëÀþ¤Ï´û¤ËÀ¤³¦¤Ø¤È¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë
¡¡¢ã¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÌÜÉ¸¡Ö35ËÜÎÝÂÇ¡×¢ä
¡¡WBC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î23ËÜÎÝÂÇ¡£¡Ö¡Êºòµ¨¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ç¤Ï¡ËÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÀÀ¤¦¼ã¸×¤Ïº£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡Ö35ËÜÎÝÂÇ¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£²Æì¤Ç¤ÏÃæÆü¡¦¾åÎÓ¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî¤é¤È¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡£ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¡ÖÂÇµå¤Ë³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃ»¼Ü¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼¼Æâ¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï±Ô¤¤ÂÇµå¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤É½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤òÈäÏª¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ò1°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤â½Ð¤»¤ë·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£