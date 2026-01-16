「大相撲初場所・６日目」（１６日、両国国技館）

人気上昇中の小兵が、真っ向勝負で国技館を沸かせている。西前頭７枚目の藤ノ川が豪ノ山を押し倒し、２日目から５連勝。自己最高位で存在感を示している。横綱、大関陣は安泰。豊昇龍は隆の勝を、大の里は若隆景をともにはたき込んで５勝目。安青錦は関脇高安を寄り切り５勝目、琴桜は大栄翔を突き出し４勝目。勝ちっ放しは平幕の阿炎１人。１敗で欧勝馬ら７人が追う。

全身全霊の真っ向勝負が心を打つ。勝ち名乗りを受けた藤ノ川は、惜しみない拍手を全身に浴びた。表情を変えず、堂々と引き揚げた。「我慢して取れたのが良かった。張り手を食らって、気合が入った」と語った。

自身より約４０キロ重い１６３キロの豪ノ山に立ち合いで顔を張られ、強烈な突き押しで土俵際に押し込まれた。回り込んで体を入れ替えると、最後は土俵下に突き飛ばすように押し倒した。

幕内最年少の２０歳。昨年名古屋場所は新入幕で１０勝を挙げ、三賞（敢闘賞）を獲得した。小兵ながらきっぷのいい取り口で人気が上昇。土俵入りでも朝乃山、宇良らに迫る声援を集める。

初日黒星後は５連勝。先場所で「私もファンだ」と語っていた八角理事長（元横綱北勝海）は、この日の内容に「動きと勝ち方がマッチしている。気迫がなかったらあんな小さい体でできないでしょう」と称賛した。

埼玉栄高の先輩、湊川親方（元大関貴景勝）も「僕も２０歳の時は体が壊れてもいい気持ちで戦っていた。見ていてケガが怖いけれど、人の心を動かす力士を育てたいと思う中で、彼はそれを体現してくれている」と注目している。

新入幕から４場所目。「朝稽古をしすぎないように、やり過ぎると中日で疲れる。毎場所試行錯誤しながら」と調整法が未確立の若武者ながら、幕内で存在感を発揮している。「調子はいい。このまま頑張る」と力強かった。

◇藤ノ川 成剛（ふじのかわ・せいごう）本名・斎藤成剛。２００５年２月２２日、京都市西京区出身。５歳で相撲を始め、埼玉栄高から父の甲山親方（元幕内大碇）が部屋付き親方を務める伊勢ノ海部屋に入門。２３年初場所で初土俵。２４年九州場所で新十両。２５年名古屋場所で新入幕。敢闘賞１回。３兄弟の長男。次男・忠剛は幕下碇潟。三男・夕剛は埼玉栄高１年で相撲部に在籍。１７７センチ、１２２キロ。得意は押し。