「健康寿命」は2022年の推計で女性が75.45歳、男性が72.57歳。いわゆる老後といわれる期間がどんどん長くなっていくなか、定年後は穏やかにゆっくりと過ごすか、それともいつまでも現役時代のようにアグレッシブに生きるか、全サラリーマンの課題かもしれません。

「私はまだやれる！」大手メーカー元部長が直面した「定年後の再就職」という名の地獄

「まさか、あんな言葉を投げつけられるなんて……。これまでの40年近い社会人人生は、一体何だったのでしょうか」

佐藤武司さん（60歳・仮名）。誰もが知る大手メーカーで管理職を務めていた人物です。定年時に受け取った退職金は約3,500万円。子どもはすでに独立し、住宅ローンは完済。老後を見据えての預貯金は十分であり、定年後にお金を理由に働く必要はありませんでした。

しかし、佐藤さんは「まだ自分はやれるはずだ」というチャレンジ精神から、再雇用ではなく定年を機に転職を決意します。 「部長時代は数百人の部下を抱え、数億円規模のプロジェクトを動かしていました。その経験が、また別の会社で重宝されるはずだと考えたのです」。活動のなかでいくつかの会社が候補に挙がり、最終的に決めたのは、都内にある中堅の物流IT企業でした。役職は「シニアアドバイザー」。年収は現役時代の3分の1程度に下がりましたが、佐藤さんは「現場を支えるやりがいがあるなら」と快諾しました。

しかし、初出社の日から現実は非情でした。佐藤さんに用意されたデスクは、自身より20歳も若い40歳の田中部長の目の前。周囲は20代、30代の若手社員ばかりで、飛び交う言葉はすべて横文字のIT専門用語です。

「最初は戸惑いましたが、必死に覚えようとしました。でも、今までの会社とはスピード感が違う。AIを駆使して、どんどん仕事を進めていってしまう。とにかくついていくだけで必死でした」

事件が起きたのは、入社から3カ月が過ぎた頃の定例会議でした。佐藤さんが作成した資料に、わずかなデータの転記ミスがあったのです。かつての部下がいればチェックしてくれたであろう些細なミス。しかし、今の佐藤さんは一人の兵隊に過ぎません。会議室に、田中部長の怒号が響き渡りました。

「佐藤さん、これ何回目？ あんた、大手で部長をやってたって自慢してたけど、結局こんな簡単な事務作業もできないわけ？」

全社員が座るオープンスペースで行われていた会議。周囲の社員は、関わりたくないという風に目を伏せ、キーボードを叩く音だけが響いていました。

「使えねえんだよ、金食い虫が！ 会社はボランティアで雇ってるんじゃないんだ。高い給料を払ってやってんだから、せめて新卒以下のミスはやめてくれよ」

他の社員が見守るなかで、人格を否定するような言葉が投げつけられます。たとえ業務上のミスがあったとしても、大勢の前で晒し者にし、本人の能力を著しく貶めるような言動は、パワーハラスメントに該当しうる極めて不適切な行為といえるでしょう。

田中部長の言葉は、佐藤さんのプライドを粉々に打ち砕きました。大手の管理職だった男が、20歳も年下の男に、大勢の前で罵倒される――。佐藤さんは、ただ立ち尽くし、真っ赤になった顔を伏せることしかできませんでした。

「あの日以来、会社に行くのが怖くなりました。朝、玄関を出ようとすると動悸がするんです。妻には内緒にしていますが、結局、その一週間後に退職届を出しました。この年で挑戦なんて大それたことを考えなければよかった……」

高年齢者雇用の現実…年長者と若手・中堅層の間に横たわる「高すぎる意識の壁」

厚生労働省『令和7年 高年齢者雇用状況等報告』によると、65歳までの雇用確保措置を講じている企業の割合は99.9％に達しました。また、雇用確保措置を実施済みの企業に対し、その内容を聞いた結果、「定年制の廃止」が3.9％、「定年の引き上げ」が31.0％、そして圧倒的に多いのが「継続雇用制度の導入」で65.1％となっています。

制度上は「高齢者が働ける環境」が整っていますが、働くシニアを取り巻く環境は課題が山積みです。リ・カレント株式会社『働くシニア社員の本音調査2025』によると、人生100年時代という言葉に対して、働くシニアの75.4％が「どんより（マイナスな印象）」と回答。また、働くうえでのストレス要因として、第2位に挙げられているのが「人間関係」（36.7％）です。佐藤さんのように意欲を持って入社しても、現場の人間関係によって、その意欲が急速に削がれていくケースは珍しくありません。

一方で、受け入れる側の若手・中堅層もまた、強いストレスを抱えています。サイボウズ株式会社『年下の上司に聞く「年上の部下へのマネジメント」調査』によると、年下上司の24％、約4人に1人が「仕事がやりにくい」と回答。特にネックになっているのが「固定化された価値観」です。年下上司の実に67.6％が、「年上の部下の価値観は、なかなか変わらない」と答えています。

【年下の上司で苦労したこと（自由記述）】

固定観念があり、長年染み付いた独自のやり方などを変えるのに苦労した

昔のやり方を通されたり、改定情報が入っていなかったりで、話が遠回りになる

この「固定化した価値観」こそが、現場で「老害」と称されてしまう最大の要因です。かつての管理職というプライドや、従来の仕事の進め方に固執する姿勢は、スピード感を重視する現代の企業において、上司側からすれば「改善の余地がない障害」として映ってしまうもの。

いかなる理由があろうとも、田中部長が行ったような暴言や人格否定は、断じて許されるものではありません。厚労省の定義するパワハラの「精神的な攻撃」に該当し、企業の管理責任も問われる事態です。その一方で、現場に目を向けると、変化を受け入れられないシニア層に対する、現場の苛立ちが限界に達していたという側面もあったのかもしれません。

