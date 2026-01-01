¡ÚWBC¡Ûºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬µÕÅ¾½éÁª½Ð¡¡Ä¶¹¶·â·¿¥ª¡¼¥À¡¼¤ÎÌÜ¶Ì¡ÖÀï¤¨¤ë´î¤Ó¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¡×
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï16Æü¡¢½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÉô¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤é11¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ºòµ¨40È¯¡õ102ÂÇÅÀ¤Î2´§²¦¤ÇWBC¤Ï½é½Ð¾ì¡£¡Öµå³¦¤Ç°ìÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿»Ø´ø´±¤ÏËÜ¿¦¤Î»°ÎÝ¤Ë²Ã¤¨¤Æ³°Ìî¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£´üÂÔ¤ÎËÜÎÝÂÇ¥¥ó¥°¤¬Ä¶¹¶·â·¿¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤àºÝ¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿ÉñÂæ¤Ø¤ÎÈâ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡£¸×¤Î4ÈÖ¤È¤·¤Æ¡¢ºòµ¨¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î40ËÜÎÝÂÇ¡õ102ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ2´§¤Ëµ±¤¡¢¥ê¡¼¥°MVP¤â¼ê¤Ë¤·¤¿º´Æ£¡£3·î¡¢¤¤¤è¤¤¤èÀ¤³¦¤Î¶¯¼Ô¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëWBC¤òÀï¤¨¤ë´î¤Ó¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¡×
¡¡23Ç¯11·î¤Ë»²Àï¤·¤¿¡ÖÂè2²ó¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤¬¡¢WBC¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÁª¹Í¤Î¾ì¤È¤¤¤¨¤¿ºòÇ¯11·î¤Î¶¯²½»î¹ç¡¦´Ú¹ñÀï¤âÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤ÎµÕÅ¾Áª½Ð¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤ËÂåÉ½¤Ø°ú¤Æþ¤ì¤é¤ì¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤È¡¢Æâ³°Ìî¤òÌµÆñ¤Ë¤³¤Ê¤»¤ëËüÇ½À¤À¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Îµå³¦¤Ç¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ìÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¡£¤½¤³¤Ë³Î¼ÂÀ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°ìÈ¯Ä¹ÂÇ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÌî¤â´Þ¤á¤Æ¡¢³°Ìî¤â²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥¢¥ì¤À¤¬¡Ê¼éÈ÷¤Ï¡Ë¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÆâÌî¡¢³°Ìî¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º´Æ£¤Î2¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¹¶·âÎÏ½Å»ë¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤³¤½µ±¤¯¡£³°Ìî¤Î´ðËÜÉÛ¿Ø¤Ï¡¢º¸Íã¡¦¶áÆ£¡¢Ãæ·ø¡¦¼þÅì¡¢±¦Íã¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¡£¤À¤¬¡¢º´Æ£¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤¬²Ã¤ï¤ë¡£ÂÇÎÏ¾¡Éé¤Î°ìÀï¤Ç¤ÏÎëÌÚ¤òº¸Íã¤Ë²ó¤·¡¢Ãæ·ø¤Ë¿¹²¼¡¢±¦Íã¤Ëº´Æ£¤òÇÛÃÖ¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢½Ð¾ìÉ½ÌÀºÑ¤ß¤Ç¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜ¤È¤ÎÀèÈ¯¶¦Â¸¤¬²ÄÇ½¡£ËÜ¿¦¤Î»°ÎÝ¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Ìî¤Ç¤â·ø¼é¤ò¸Ø¤ëÃË¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£ºò½©¤Î´Ú¹ñÀï¤ÇÃæ·ø¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¿¹²¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºòµ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÆÈÁöÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬¡¢ÇË²õÎÏÍ¥Àè¤Î¡ÖÌ´¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Çµ®½Å¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÂ÷¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯°Ê¾å¡Ê¤Î·ë²Ì¡Ë¤ò½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÁª¼ê¡£40¡ÊÈ¯¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯50¡ÊÈ¯¡Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢WBC¤ÇÆÀ¤ë»É·ã¤òÎÈ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òË¾¤Þ¤ì¤¿¡£º´Æ£¡¢¿¹²¼¡¢ºäËÜ¤ËºòÇ¯12·î26Æü¤Ë¤Ò¤ÈÂÁá¤¯ÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿ÀÐ°æ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼çÍ×3Âç²ñ¤Ç¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4¿Í¤¬Áª½Ð¡£Ìò³ä¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡£ÌÔ¸×¤Î¿õ¼´¤¬¡¢ÃÖ¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ëºé¤¸Ø¤ë¡£¡¡¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë
¡¡¢ãºòÇ¯3·î¥ª¥é¥ó¥À¤È¤Î¶¯²½»î¹ç°ÊÍè¢ä
¡¡º´Æ£¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î5¡¢6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤È¤Î¶¯²½»î¹ç°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿23Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè2²ó¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×°ÊÍè¡£Åö»þ¤ÏÁ´4»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ·×15ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.200¡¢1ÂÇÅÀ¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢»°ÎÝ¼ê¤ÎÂç²ñ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¼éÈ÷¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£ºòÇ¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¶¯²½»î¹ç¡¦´Ú¹ñÀï¤Ë¤ÏÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ËµÕÅ¾Áª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£