¡¡³¤Ï·Ì¾±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾¦¶È»ÜÀß£²Å¹¤¬°ì»þµÙ¶È¤¹¤ë¡£·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¥¤¥ª¥ó³¤Ï·Ì¾¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê£Ó£Ã¡Ë¤Ï£µ·î¤«¤é¤Ç¡¢±Ä¶ÈºÆ³«¤ÏÌ¤Äê¡£¥À¥¤¥¨¡¼³¤Ï·Ì¾Å¹¤Ï£²·î£²£¶Æü¤«¤é¤Ç¡¢£¶·î¤Ë¥¤¥ª¥ó¤Ë¶ÈÂÖÅ¾´¹¤¹¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç£±£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó³¤Ï·Ì¾£Ó£Ã¤Ï¡¢½»Ì±¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Çä¤ê¾ì¤Ëºþ¿·¤¹¤ë¡££µ·îÃæ½Ü¤«¤éµÙ¶È¤·¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨Àè¤Ï¶áÎÙ¤ÎÊ¿ÌÌÃó¼Ö¾ì¤ò´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³È½¼¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¸òÎ®¹¾ì¤Î¿·Àß¤â¹½ÁÛ¤¹¤ë¡£