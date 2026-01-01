¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ¤¬¡Ö£×£Â£ÃÉ¬¿ÜÀïÎÏ¡×¤À¤Ã¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¡¡Â¼¾å¡¢²¬ËÜ¤é¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó½ÅÊ£¤Ç¤âÇ¤¤µ¤ì¤ëà»ÈÌ¿á
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòµ¨¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£²´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡áºå¿À¡Ë¤Ï£×£Â£Ã½éÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»ø»Ø´ø´±¤Ï¸×¤Î¼çË¤¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿»þ´ü¤â¥Ö¥ì¤º¤Ë¹âÉ¾²Á¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ø¤ÎÅ°Äì¥Þ¡¼¥¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢À¯¸¢È¯ÂÅö½é¤«¤éÉÁ¤¤¤¿°ì·âÉ¬»¦¤Îà±£¤·Éð´ï¹½ÁÛá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éº´Æ£µ±¤ÏÂåÉ½¤«¤éÁª³°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡£ËÜÈÖ¤¬Ç÷¤Ã¤¿ºòÇ¯Ëö¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¡¢µå³¦Æâ¤Ë¤Ï¤½¤¦Í½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬°ìÄê¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£º´Æ£µ±¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ÏËÜ¿¦¤Î»°ÎÝ¤È±¦Íã¤Î¤ß¡£º¸Íã¤Ç¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ïºòµ¨¤ï¤º¤«£±»î¹ç¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡»°ÎÝ¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡á¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡£±¦Íã¤Ë¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡á¥«¥Ö¥¹¡Ë¤é¤ÎÁª½Ð¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¡¢£´£°ËÜÎÝÂÇ¡õ£±£°£²ÂÇÅÀ¤ÇÂÇ·â£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿¸×¤Î£´ÈÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÖÊ¬¤¬°¤¤¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏÍè·î£¶Æü¤ÎºÇ½ª¥í¡¼¥¹¥¿¡¼È¯É½¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¡¢°ìÂÁá¤¯º´Æ£µ±¤ÎÁª½Ð¤ò¸øÉ½¡£¡Ö¹ñÆâÁª¼ê¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¸Ø¤ëÁª¼ê¡£¤½¤³¤Ë°ÂÄêÀ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¹â¤¤´üÂÔ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»ø¤Î¥á¥¤¥ó¥¦¥¨¥Ý¥ó¤¬ÆóÅáÎ®¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦ÂçÃ«¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò»à³Ñ¤«¤éÆÍ¤»É¤¹à°Å´ïá¤Ï¥µ¥È¥Æ¥ë¤À¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ïº´Æ£µ±¤¬¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë£±£¶È¯¤Ç½ª¤¨¤¿£²£°£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥óÄ¾¸å¤â¡Öº£¸å£´£°¡¢£µ£°È¯¤ÏÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¡££×£Â£Ã½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤Ç¤·¤«ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¹½ÁÛ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»ø»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£³Ç¯£±£±·î¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£µ±¤ò½é¾·½¸¡£Åö»þ¤ÏËþÂ¤¤¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤º¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³¤Çºå¿ÀÃ´Åöµ¼Ô¤Ë¡Öº´Æ£¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¡©¡×¤È¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¼¹¿´¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÎÆÉ¤ßÄÌ¤ê¡¢º´Æ£µ±¤Ï¹¶¼é¤ÇÈôÌö¡£¸½ÂåÌîµå¤Ç½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë£Ï£Ð£Ó¤â¡Ö¡¥£¹£²£´¡×¤È£²°Ì°Ê²¼¤òÂç¤¤¯ÆÍ¤Êü¤¹£±£²µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤â¡Ö¤½¤í¤½¤í¤É¤³¤«¤Ç°ìµ¤¤Ë¿¤Ó¤ë»þ´ü¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£²áµî¤È¤ÏÁ´Á³¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤À¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢£³·î£¶Æü¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë´Ú¹ñÀï¡Ê£·Æü¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Ê£¸Æü¡Ë¡¢¥Á¥§¥³Àï¡Ê£±£°Æü¡Ë¤Î£´»î¹ç¡£¤¿¤À¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹Âç²ñÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ÉÌÌ¤ò°ì·â¤ÇÊÑ¤¨¤ëµ¬³Ê³°¤ÎÈôµ÷Î¥¤À¡£ÂçÃ«¡¢ÎëÌÚ¤é¸½Ìò¥á¥¸¥ã¡¼Àï»Î¤¬¡¢Áê¼ê¤«¤é¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½ÆóÊ¬¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤ÎÂÇÀÊ¤ò¹Ã»Ò±à¤ÎÉÍÉ÷¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿²ûÃæ¤Îà±£¤·Éð´ïá¤ËÂ÷¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤êÅö½é¤«¤é£×£Â£Ã½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£µ±¤Ï¡¢¶á¤¤¾Íè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òËÜ³ÊÅª¤ËÌÏº÷Ãæ¡££Í£Ì£Â¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ê¹¥¤Î¸«ËÜ»Ô¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤À¤±¤Ë¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤àÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£