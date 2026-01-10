巨人・岸田行倫捕手（２９）が１６日、第２１代主将として所信表明した。川崎市の等々力球場で自主トレを公開。思い描くキャプテンシーに新戦力の歓迎、連敗時のミーティングなどを挙げ、メリハリのあるチーム作りを目指すと宣言した。

岸田主将はノンストップだった。ウォーミングアップを終えた午前９時５０分からティー打撃を開始。ロングティー、フリー打撃まで８０分間、ぶっ通しで４５２スイングだ。例年通りの単身トレで「いくらでも楽できますけど、自分に勝つ」と約１０秒に１振の超ハイペースで振りまくった。

新チーム団結のために一肌脱ぐ。この日に加入が発表された則本を始め、ドラフトを含めて計２０人が新加入。春季１軍キャンプは新戦力がズラリと並ぶことが予想される。かつては円陣番長として知られた愛されキャラは「こういう性格なので後輩からも友だちのようにしゃべってもらえる。みんなでコミュニケーションをとって競っていければ」と率先して新しい仲間を歓迎する構えだ。新選手会長でリハビリ中の吉川からは「頼むわ」と当面のまとめ役を託されており、キャンプ前の決起集会開催にも意欲を見せた。

昨季の巨人は春先に首位争いも「負け出してから少しズルズルいった」と６月から３か月連続負け越しで苦杯をなめた。入団時に主将だった坂本のキャプテンシーを引き合いに「勇人さんもみんなを集めて言ったりしていましたし、そういうのは大事」。Ｖ奪回のため、時には心を鬼にすることもいとわない。

フリー打撃では２７スイングでサク越え３本、フェンス直撃打４本と状態は良好だ。「『こいつならついていきたい』という行動、プレーを心がけたい」。言行一致のリーダーとしてふさわしい姿を見せる。（内田 拓希）

〇…岸田が３月のＷＢＣ日本代表入りへの思いを口にした。１６日に第２弾のメンバーが発表され、捕手は残り１枠。昨年は３、１１月の強化試合に招集されており「あのユニホームを着て試合したい気持ちは強くなりました。もし選んでいただいたら、チームの力になれるようにしっかり準備しているつもりです」と語った。