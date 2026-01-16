©ABCテレビ

食の激戦区として知られる大阪・天満。様々なジャンルの人気店がしのぎを削っています。そんな一角で、小さいながらも活気にあふれているのが「食堂 みづ木」。27歳の若き料理人、木村瑞希さんが名店で磨いた腕を振るいます。

©ABCテレビ©ABCテレビ

お客さんを惹きつけるのは、思わず写真を撮りたくなるような彩り豊かな創作和食の数々。何度暖簾をくぐっても、新しい味に出合えると評判です。ランチタイムでは、地鶏とブランド卵の親子丼に、肉だし巻き卵が人気。インパクト抜群のビジュアルで、SNSや多くのグルメ雑誌に取り上げられています。大忙しのランチ営業が終わると、すぐ夜の食材の仕入れが待っています。

©ABCテレビ

とある定休日、早朝から遊漁船の船長である父の謙介さんとフグの漁場に向かう瑞希さん。料理人であり、経営者でもある瑞希さんにとって、父と過ごす時間は子供に戻れる大切なひととき。たくさん釣れたショウサイフグは、フグの調理師免許を持つ謙介さんが丁寧に下処理し、瑞希さんが捌いています。

瑞希さんには料理人としての原点となる場所があります。高校時代にアルバイトしていた焼鳥屋さんで、実家から自転車で20分かけて通っていました。４年前に閉店した店の鍵を借りて中に入ると、全てが初めての経験だったあの頃がよみがえります。いつか恩返ししたいと思っていた大将は、６年前、急な病に倒れて亡くなりました。自然とあふれ出る涙。師匠直伝の料理は「食堂 みづ木」に受け継がれ、一皿に亡き師匠への思いを込めています。

大阪・福島にあるミシュラン一つ星の日本料理店「楽心」。店主の片山さんは憧れの存在です。今回、特別に席を用意してもらった瑞希さん。一流の技を学ぶ絶好の機会とあって、食べてはペンを走らせ、熱心にメモ。そして、片山さんに相談したのは、フグ料理のことでした。

©ABCテレビ

フグを本格的に扱ったことがない瑞希さん。父と釣り上げたショウサイフグに、家族の好物の海老芋を合わせた一皿を作り、両親や祖父に食べてもらいたいと、調理のヒントを求めたのです。片山さんが提案してくれたのは、なんと、洋食の定番メニューのグラタン！ 憧れの料理人からグラタンという課題をもらい、納得の一皿を家族に届けるため、連日連夜の試作が始まりました。どんな料理が完成するのでしょうか？

「LIFE～夢のカタチ～」は、1月17日 土曜 午前11時から放送。（ABCテレビ/関西地域で放送、TVer見逃し配信あり）