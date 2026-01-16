米国が世界秩序に背を向け、民主主義国には動揺が広がっている。

協調体制を取り戻すため、日本と、イタリアのようなミドルパワーの国が果たすべき役割は増している。

日伊の両首脳が今回、国際社会が直面している気候変動や安全保障など、幅広い分野での協力を確認した意義は大きい。

高市首相が、メローニ伊首相と昼食を含めて約１時間半会談した。両首脳は、日伊を「特別な戦略的パートナーシップ」と位置づけ、経済安保や宇宙での協力を柱とした共同声明を発表した。

宇宙での協力については、災害を監視する衛星の打ち上げや、宇宙デブリ（ごみ）の処理などをテーマとした政府間協議の枠組みを新たに設けることを決めた。

災害監視衛星は、自然災害を最小限に食い止めるため、途上国への気象情報の提供を想定している。宇宙産業を両国で育成し、成長につなげる狙いもある。

会談ではまた、英国を含めた３か国で行う次期戦闘機の共同開発について、計画を着実に進める方針を確認した。

ただ共同開発を巡っては、開発費が膨大なこともあり、３か国で作った調整機関と各国の防衛企業との契約交渉が、遅れ気味だ。

また、計画に３か国以外を加えて開発費を軽減したい欧州側と、技術流出を懸念する日本との間の調整もついていないという。

安保環境が悪化する中、順次退役する戦闘機に代わって高性能な次世代機を開発することは重要だ。英伊との協力を維持しつつ、第三国での紛争に活用されない仕組みを検討する必要がある。

日伊両国は近年、経済でも協力を深めている。日伊間の貿易取引額は増加傾向にある。

親日家で知られるメローニ氏は２０２２年に首相に就任して以降、今回が３度目の来日だ。経済や科学技術での協力を推進するための、両国で２４年にまとめた行動計画は、着実に進んでいる。

歴代首脳間で築いてきた良好な関係が、日伊関係の進展を後押ししている面もあるようだ。

日本が留意しなければならないのは、欧州と中国の関係だ。

ウクライナ戦争による物価の高騰や米国の関税措置の影響で、欧州経済は冷え込んでいる。このため、中国との経済協力を強化しようとする国も出始めている。

そうした機会に、中国が対日批判を繰り広げる可能性もある。日本は、中国による宣伝戦を軽視してはならない。