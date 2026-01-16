日本維新の会の悲願である「大阪都構想」の実現に向け、弾みをつけるのが狙いのようだ。

だが、ダブル選で知事と市長がともに当選したとしても、肝心の住民投票で賛同を得られる保証はない。それは過去の経緯からも明らかだ。維新代表の吉村洋文・大阪府知事らの判断は理解に苦しむ。

２月上旬にも行われる衆院選に合わせて大阪府知事・大阪市長選のダブル選を行うため、吉村氏と、横山英幸・市長（維新副代表）がともに辞職願を提出した。吉村氏は３選を、横山氏は再選を、それぞれ目指して出馬する。

大阪市を廃止して東京２３区のような複数の特別区に分割する大阪都構想は、維新の看板政策だ。過去にも、維新の首長が提案し、その是非を問う住民投票が２０１５年と２０年の２度行われた。

１度目の住民投票は、当時の橋下徹・大阪市長が都構想について民意を問うとして任期途中で辞職し、出直し選で勝利した翌年行われたが、否決された。２度目は、大阪ダブル選で維新が勝利した翌年だったが、再び否決された。

維新が有権者に支持されて首長に選出されることと、住民投票で都構想が認められることは、全く別問題である。都構想の是非は、首長選とは別に改めて住民投票で判断するしかない。

しかも吉村、横山両氏が当選した場合、２人の任期はともに今の残り任期である来年４月までだ。府知事、市長ともに来春の統一地方選で選挙が行われる。多額の公費を投じて選挙を重ねることに、住民の理解が得られるのか。

維新の市議団も、ダブル選に反対する決議をまとめたが、吉村氏は「皆、都構想をやるべきと思っている」と一方的に主張する。

都構想に加え、維新は「副首都」構想にもこだわっている。東京が被災した場合に備え、中央省庁の一時移転先となる都市を整備するというものだ。

維新案は、副首都の対象となる自治体を、特別区を設置した道府県に限っている。現在、特別区設置を目指しているのは大阪だけのため、維新案は事実上、大阪の指定を念頭に置いている。

だが自民は、特別区設置を副首都の条件とすることに慎重だ。今回のダブル選には、維新が自分たちの案を自民にのませる意図もあるとされている。

維新が、地盤とする大阪の発展を目指すのは良いとしても、それに固執しているようでは、とても国政与党とは言えない。