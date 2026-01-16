巨人は16日、楽天から海外フリーエージェント（FA）権を行使した則本昂大投手（35）との契約合意を発表した。3年総額13億円（金額は推定）の大型契約で、背番号43に決定。昨年11月には日本ハムから国内FA宣言した松本を獲得しており、20年オフの梶谷、井納（ともにDeNAから移籍）以来5年ぶりに同一年に2人のFA補強が実現した。

2年ぶりのV奪回へ経験豊富な右腕が新たに加入。都内のホテルでスタッフ会議に出席した阿部監督は「素晴らしい実績を持っている。うちの力になってくれないかなと思って獲得に動いていただいた」と説明し、背番号「43」にちなみ「今、35歳なので、43歳までやってほしい」と“長生き”を願った。

1年目から6年連続2桁勝利など通算120勝を挙げ、直近2年間は救援で48セーブ、14ホールド。起用法については「先発ローテーションに入ってくれたらうれしい」と構想し、「クローザーの経験もある。何かあった時のために彼がいる安心感がある」と信頼を寄せた。

内角を強気に攻める姿が印象的だ。阿部監督が現役だった13年の楽天との日本シリーズ。初戦に先発した則本から第1打席で足に死球を受けた。「スライダーをここ（足）に食らった」とジェスチャーを交えて苦笑い。当時ルーキーだった右腕の強心臓ぶりを回想した。気迫あふれるマウンドさばきは今も健在。投手陣に好影響を与えてくれる存在が加わった。（青森 正宣）