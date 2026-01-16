大人は【GUアイテム】こう取り入れる！ 40・50代が試したい♡「大人カジュアルコーデ」

トレンド感がありながら手に取りやすい【GU（ジーユー）】は、若い世代向けと思われることもありますが、実は大人世代にもおすすめのブランド。アイテム選びと着こなしのバランス次第で、洗練された大人のスタイリングが作れます。今回紹介するのは、「GUアイテム」を使ったおしゃれさんによる「大人カジュアルコーデ」。きちんと感と抜け感のさじ加減が絶妙なスタイリングのテクニックを、日常のお出かけや休日スタイルに取り入れて。

襟とシルエットがポイントのロングコートスタイル

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\5,990（税込・セール価格）

ブラウンのバルマカーンコートを主役に、全身を落ち着いたトーンでまとめた大人の冬スタイル。襟を立ててベルトを留めるスタンドカラーの着こなしは、今季のトレンドであると同時に顔まわりをシャープに見せてくれそう。なだらかに膨らみを持たせたコクーンシルエットが、キメすぎないこなれ感を演出。シルバーのスニーカーも、洗練された抜け感を出すポイントになっています。

ゆったりデニムシャツで作るシンプルレイヤード

【GU】「デニムオーバサイズシャツ」\2,990（税込）

洗い加工が施されたヴィンテージ風のデニムシャツを主役に、ネイビーとブラックでまとめた、知的な大人のカジュアルスタイルです。オーバーサイズのシャツが体型をカバーしつつ、ほどよいリラックス感を演出しています。画像のようにスウェットを肩掛けし、足元にボリュームのある黒シューズを合わせることで、大人の余裕を感じるバランスに。

ハーフジップと赤タートルの組み合わせで今季らしく

【GU】「ウォームリブタートルネックT(長袖)」\1,290（税込）、「ネップハーフジップニットプルオーバー」\1,490（税込・セール価格）

ハーフジップセーターを、鮮やかな赤いタートルネックに重ねたクラシカルなカジュアルコーデ。ハーフジップと赤色という2つのトレンドをさりげなく取り入れた、大人のスタイリングです。セーターのジップを開けて襟を深めに折ることで、首元の赤を効果的に見せつつ、顔まわりを明るく華やかに演出。ボトムスにアイボリーのコーデュロイパンツを合わせ、赤の強さを和らげて。

大人の洗練スポーツミックス

【GU】「ウォームパデッドパーカ」\3,990（税込・セール価格）、「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

ノンキルトで着ぶくれ感なく着られそうな中綿コートを、さらっと羽織った冬コーデ。スウェットパンツとスニーカーを合わせたスポーティなスタイリングなのに、大人の余裕が漂うのは、パンツの美シルエットのおかげ。スウェットのなめらかな素材感も、上質な雰囲気を感じさせそうです。グレーのアウターとシルバーのスニーカーの色がリンクしていることで、さらに洗練されたスポーツミックスコーデに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@yuki__ya_kon2様、

@ko.wear様、

@wear_yukikomi様、

@yuki__wear様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N