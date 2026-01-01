µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¢ÀÐÄÍÍµØ¹¤Î¥¥ã¥ó¥×£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¼¨º¶¡Öº£Ç¯¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤·¤¯¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¡×¼ã¼êÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¯¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤òµá¤á¡¢¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤Î¥¥ã¥ó¥×£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡ÄºÅÀÃ¥²ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÎÏ¶¯¤¯·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´é¤Ö¤ì¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤·¤¯¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£µåÃÄ´´Éô¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡¢£±¡¢£²¡¢£³·³Á´¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤éÌó£¶£°¿Í¤ÎÁ°¤Ç¿·¤·¤¤µð¿Í¤òºÆ·ú¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤À¡£Âç¹õÃì¤Î²¬ËÜ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï£±£¹ºÐ¤ÎÀÐÄÍ¡££²·î£±Æü¤ËµÜºê¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¼ã¤¤Áª¼ê¡£ÀÐÄÍ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é¤Î£±·³¥¥ã¥ó¥×¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î¿¶¤êÊ¬¤±¤ÏºÇ½ªÄ´À°Ãæ¤À¤¬¡¢¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤Î£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ì¤ÐµåÃÄ¤Ç¤Ï£²£²Ç¯¤Î½©¹¡¢Ãæ»³°ÊÍè£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤Ï²ÖºéÆÁ±É¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢º¸¼ê¼ó¤Î¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²·³¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£·ÎÒ¡££±·³¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¶áÌ¤Íè¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï£±·³¤ÇÂåÂÇ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤Þ¤ºËÜ¿¦¤ÎÍ··â¤ÇÀô¸ý¤È¶¥Áè¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¤¬¡¢¾õ¶·¼¡Âè¤Ç»°ÎÝ¤Î²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ÎÝ¸õÊä¤â¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤äºäËÜ¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤é¶¯Å¨¤¾¤í¤¤¤À¤¬¡¢¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÄêÃå¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÀèÇÚ¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤¬Êâ¤ó¤À¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¡£ÀÐÄÍ¤Ë¤â¤½¤ÎÁÇ¼Á¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£¡ÖÁ´°÷¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò»ý¤¿¤º¸«¶Ë¤á¤ëÊý¿Ë¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼óÇ¾¿Ø¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡Åê¼ê¤Ç¤Ï¿·¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´Ý¡¢£²°Ì¡¦ÅÄÏÂ¡¢£³°Ì¡¦»³¾ë¤â£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ºòÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°£³°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤ØÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¿·É÷¤ÏÂç´¿·Þ¤À¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¿·¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡Ö¿·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë°ì¤«¤é¥Á¡¼¥à¹½ÃÛ¤¹¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë