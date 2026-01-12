ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）で初出場を果たすフィギュアスケート女子の千葉百音（もね、２０）＝木下グループ＝が１６日、拠点の木下アカデミー京都アイスアリーナ（宇治市）で練習を公開した。氷上での調整に加え、バレエのレッスンにも没頭。同じ仙台市出身の憧れ、羽生結弦さん（３１）が１４年ソチ五輪で初出場金メダルをつかんだフリー「ロミオとジュリエット」で勝負する大舞台へ表現力を磨いた。

＊ ＊ ＊

初の五輪まで３週間。千葉はショートプログラム、フリーの曲を１回ずつ流し、入念に確認した。曲かけでは、武器の滑らかなスケーティング、安定したジャンプを決めるなど順調な調整ぶり。昨年１２月のグランプリファイナルで転倒したループとサルコーの３回転ジャンプに加え、五輪では跳ばない４回転トウループにも挑戦。「（五輪は）スケートを始めた頃から夢舞台。最高の演技を出し切ったと思えるように頑張る」と視線を上げた。

今季のフリーは「ロミオとジュリエット」。憧れで同郷の羽生さんと編曲は異なるが、初出場した１４年ソチ五輪で演じたプログラムと同じ。振付師のローリー・ニコル氏が選曲し、「羽生さんの最初の（五輪の）フリーと同じなのは、偶然といえど、感じるものがある。自分らしいジュリエットを演じたい」と勝負のプログラムにかける思いを熱く語った。

午前に行われたバレエのレッスンでは、伸びやかな表現力を磨いた。今季から講師に加わった現役バレエダンサーの岸村光熙（こうき）さんから「ロミオとジュリエット」を演じるフリーの表情、手先の動きまで約１時間、指導を受けた。

年明けに京都の神社に初詣に行き、絵馬には五輪での目標などを記した。詳細は明かさなかったが、「自分の中でしっかり設定して、黙々と頑張るスタンスでいきたい」と思いを内に秘めた。

メダルが期待される初の大舞台は目前。２０歳は「楽しんで自分を信じて滑るだけ」と気合を入れ直した。五輪リンクの中央で、歓喜のスポットライトを浴びる。（富張 萌黄）

◆羽生結弦さんの２０１４年ソチ五輪 ショートプログラム「パリの散歩道」で国際大会史上初の１００点超えとなる１０１・４５点で首位発進。フリー「ロミオとジュリエット」ではジャンプでミスがあったもののトップの１７８・６４点をマークし、合計２８０・０９点で逃げ切り、フィギュアスケート日本男子で五輪初の金メダルを１９歳で獲得した。

◆千葉 百音（ちば・もね）２００５年５月１日、仙台市出身。２０歳。宮城・東北高卒、早大２年。４歳から競技を始める。２３―２４年シーズンにシニア転向し、木下アカデミーに移籍して、浜田美栄コーチに師事。全日本選手権は２３年２位、２５年３位。四大陸選手権は２４年優勝。グランプリファイナルは２４年銀メダル。世界選手権は２５年銅メダル。身長１５５センチ。