ノルディックスキー・ジャンプ男子のＷ杯札幌大会が１７、１８日に札幌・大倉山ジャンプ競技場で開催される。エースの小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、急成長を遂げる二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝ら日本勢と、Ｗ杯個人総合の首位に立つドメン・プレブツ（２６）＝スロベニア＝ら海外勢が激突する。１９９８年長野五輪団体金メダリストで、スポーツ報知評論家の岡部孝信氏（５５）＝雪印メグミルク・スキー部総監督＝が日本勢の現状を解説した。

五輪シーズン開幕から日本チームはＷ杯で大活躍している。男子はエースの陵侑頼みのようなところに、蓮が出てきて二枚看板がそろった。急に出てきたわけではない。去年からいいジャンプはしていたが、試合で力んだり、ちょっとしたミスで良いジャンプを２本そろえられないところがあった。今は飛び出しから安定してきた。

武器は鋭い飛び出しからの攻撃的なジャンプ。攻めないとビッグジャンプは出ない。それができる選手です。時には、攻撃的になりすぎて失敗や悔しい経験もしたが、しっかり生かしているのだと思う。陵侑を超えたいと話しているようだが、実際に最近は結果でも勝っている。自分のジャンプをすれば勝てるという自信もついてきているはず。（８日の）結婚発表はびっくりしたけど、心のよりどころができたのもいい。

陵侑はまだ本調子ではないかな。アプローチ（助走路）のポジションがちょっと後ろ気味になっている。バランスがちょっとずれている。ただ、しっくりきてないことは本人も分かっていること。その中でＷ杯で優勝しているし、本調子になれば恐ろしいことになると思う。

そういう意味でも五輪前に札幌で試合があるのは大きい。地元で落ち着いて練習できるし、慣れた環境でリラックスして再調整できる。勝手知ったる場所で疲れを取りながらジャンプを見直せるのはプラスに働くはず。地の利を生かして勢いをつける結果を期待したい。

◆Ｗ杯札幌大会予選は陵侑トップ、葛西は予選落ち

１６日に札幌市の大倉山ジャンプ競技場でＷ杯男子個人１７戦の予選が行われ、葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝は、８６・２点で５５位にとどまり予選落ちに終わり、目指す９度目の五輪に向け崖っぷちに立たされた。１７日の本戦に出場すれば、自身が持つＷ杯歴代最多出場のギネス世界記録を５８０戦、最年長出場記録を５３歳２２５日に更新できたが、１８日の２戦目までお預けとなった。

全体２番目でスタート。ほぼ無風の中で飛距離を伸ばすことが出来ず１１０・５メートルで落下。悔しさから予選途中でジャンプ台をあとにした。「普通に飛べれば楽に予選は通るのに、コンチネンタル杯や練習でアプローチのポジションが上手くいかず、微調整を続けていました。そのせいで安定したアプローチ姿勢が取れず、不安定だったので不安が的中したジャンプが出てしまった」と悔しがった。

エースの小林陵侑が、１３９メートルの大ジャンプで貫禄の予選１位突破。新婚の二階堂蓮も１０位で通過した。

◆日本の五輪出場枠は現在「３」

スキー・ジャンプの五輪出場枠は各国最大「４」。だが、日本は枠を得られる五輪ランキング２５位以内に３人しか入っておらず、現状「３」しかない。その３枠は今季のＷ杯ランキング上位のエース小林陵侑（総合２位）、二階堂蓮（同４位）、中村直幹（同１７位）の代表入りが確実視される。

４枠を得た場合、大会前のＷ杯ランキング６７点（同３１位）で日本勢４番手につける佐藤幸椰が最有力。代表発表が予定される１９日まで、レジェンド・葛西紀明ら他選手が日本勢４番手に入るには、今大会２戦でこの６７点を超えなければ、逆転での代表入りはかなわない。（五輪担当・松末 守司）