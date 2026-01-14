◆大相撲初場所６日目（１６日、東京・両国国技館）

ＪＲ山手線などの運転見合わせによる交通網の混乱は、初場所にも影響を及ぼした。茨城県に部屋がある力士５人の東京・両国国技館到着が遅れ、取組の順番が変更された。フィリピン出身の序二段・冨蘭志寿（ふらんしす、２７）＝式秀＝は鉄道、タクシーを乗り継ぎ、予定より後回しとなった取組で今場所初白星を挙げた。

＊ ＊ ＊

序二段・冨蘭志寿が勝ち名乗りを受けたのは、三段目取組の午前１１時半頃だった。鶴翔（音羽山）をはたき込み、今場所初白星も喜びは控えめ。「１時間以上遅れて師匠や行司さん、皆さんにご迷惑をかけた。（相手にも）精神的な部分で影響があったと思うので申し訳ない」と恐縮していた。

朝起きると、ＪＲ山手線などの停電のニュースを知った。普段は取組時間の１時間以上前に会場に着くようにしているが、念のため、茨城・龍ケ崎市の式秀部屋を予定より１５分早く出発。８時２２分発のＪＲ常磐線に乗ろうと龍ケ崎市駅まで歩いている途中、部屋の行司から電車の遅延を聞いた。「まさか常磐線も止まっているとは」と焦った。

取組時間は１０時５０分頃と想定していた。移動中、１０時には間に合わないと判断。師匠の式秀親方（元幕内・北桜）を通じて日本相撲協会に連絡。ＪＲ上野駅で下車すると、手配していたタクシーで急行し、国技館の門からダッシュした。協会が取組時間を後ろ倒しにする措置を取っていたため、冨蘭志寿は１０番後の審判交代前に土俵に上がることができた。

他にも式秀部屋の序二段・大当利、茨城・阿見町の二所ノ関部屋の三段目・古田、序二段・貴正道、阿見大心が本来の出番の時間に間に合わなかった。貴正道は古田と常磐線「ひたち野うしく駅」から乗った。途中駅で２０〜３０分停車するなど定刻より約１時間２０分長く乗車していたが、「焦っても仕方ない。リラックスしていこう」と気持ちを落ち着かせたという。三河島駅で早めに下車。タクシーで向かい、約３０番後に組み直された取組を制した。

交通機関の大混乱にも不戦敗はなく、遅らせた５番は全て成立した。高田川審判長（元関脇・安芸乃島）は「連絡があれば、着いたところから体を動かす時間を作る。スムーズだった」と総括した。（林 直史）