オリックス・元謙太外野手（２３）が１６日、右鎖骨下静脈血栓症からの完全復活へ自信をみせた。２５年の９月に診断され、育成選手として再契約。慎重に段階を踏みながらリハビリを重ね、フルメニューを消化できるまで回復した。

「キャンプでは普通の、もとの体でいけるので。安心は安心です」。２５年８月下旬に離脱。血栓ができたのは右鎖骨付近で、発見が遅れていれば命に関わる可能性もあった。「さすがにちょっと、びっくりしましたけど…」。当初は歩行からスタート。薬を服用しながら徐々に強度を上げ、ほぼ制限はなくなった。この日は岸田監督とも対面。「早く、焦らずに」と温かく背中を押され、ウェートや打撃練習にも力が入った。

２５年は外野の守備固めを中心に自己最多の３１試合に出場。球団から３００万円増の年俸１０００万円を提示されたのも、期待の表れだ。「野球ができることが当たり前じゃないと今回、知ることができた。感謝しながら、一日一日やりたいと思います」。２月１日からの宮崎キャンプに合わせ、薬の服用もやめる予定。はつらつとした姿で、支配下復帰へアピールを始める。（長田 亨）