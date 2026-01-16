西武・隅田知一郎投手（２６）が１６日までに福岡・久留米市内で自主トレを公開し、アストロズに移籍した今井達也投手（２７）の後継者として、今季の目標に１５勝５敗、最多勝を掲げた。

穏やかな口調ながら、はっきりと宣言した。「昨年１０勝１０敗だったので、今季は１５勝５敗で、最多勝争いができるよう頑張ります」。チームは今季、３年連続の２ケタ１０勝を挙げたエース・今井が移籍。２２年の入団後からキャッチボール相手を務め両輪として奮闘してきた隅田にかかる期待はさらに大きくなるが、多大なるリスペクトがあるゆえ「レベルが違うので。『隠れエース』くらいになれるように…」とやや謙遜ぎみ。それでも『チームや球場の雰囲気を含めて、隅田なら勝てる』と思ってもらえるように」と秘めた思いは人一倍だ。

例年同様、メッツ・千賀らを指導したトレーナーの鴻江寿治氏が主宰する「鴻江スポーツアカデミー」のキャンプにも参加し、左手足の使い方を微調整。今オフは武内、上田らを率いて初めて独立。「まねしてもらいたくないし、まねしてほしいとも思ってない」と心境を明かしながらも「『隅田さんみたいに活躍したい』と向上心が芽生えるような選手になれたら」とチームを背負って立つ覚悟は十分。確かな自覚を胸に、黙々と準備を続けている。（大中 彩未）