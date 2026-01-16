17日午前4時34分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、七戸町、五戸町、それに青森南部町、岩手県の二戸市と軽米町、それに一戸町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□青森県

八戸市 野辺地町 七戸町

五戸町 青森南部町



□岩手県

二戸市 軽米町 一戸町

■震度2

□青森県

十和田市 三沢市 六戸町

横浜町 東北町 おいらせ町

三戸町 田子町 階上町

新郷村 青森市 つがる市

平内町 外ヶ浜町 藤崎町

むつ市 東通村



□岩手県

盛岡市 八幡平市 滝沢市

岩手町 紫波町 矢巾町

九戸村 宮古市 久慈市

岩手洋野町 花巻市 一関市



□北海道

函館市 様似町

■震度1

□青森県

六ヶ所村 五所川原市 今別町

蓬田村 板柳町 鶴田町

中泊町 弘前市 黒石市

鰺ヶ沢町 西目屋村 田舎館村

大間町 風間浦村 佐井村



□岩手県

雫石町 葛巻町 山田町

普代村 野田村 北上市

遠野市 奥州市 西和賀町

金ケ崎町 平泉町 大船渡市

釜石市 住田町 大槌町



□北海道

七飯町 浦河町 えりも町

札幌東区 千歳市 北広島市

福島町 木古内町 胆振伊達市

壮瞥町 室蘭市 苫小牧市

登別市 白老町 厚真町

安平町 むかわ町 日高地方日高町

平取町 新冠町 新ひだか町

浦幌町 広尾町



□宮城県

気仙沼市 登米市 栗原市

大崎市 涌谷町 宮城美里町

岩沼市 丸森町 石巻市



□秋田県

三種町 井川町 大館市

鹿角市 北秋田市 小坂町

大仙市 秋田美郷町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。