青森県、岩手県で最大震度3の地震 青森県・八戸市、野辺地町、七戸町、五戸町、青森南部町、岩手県・二戸市
17日午前4時34分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、七戸町、五戸町、それに青森南部町、岩手県の二戸市と軽米町、それに一戸町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□青森県
八戸市 野辺地町 七戸町
五戸町 青森南部町
□岩手県
二戸市 軽米町 一戸町
■震度2
□青森県
十和田市 三沢市 六戸町
横浜町 東北町 おいらせ町
三戸町 田子町 階上町
新郷村 青森市 つがる市
平内町 外ヶ浜町 藤崎町
むつ市 東通村
□岩手県
盛岡市 八幡平市 滝沢市
岩手町 紫波町 矢巾町
九戸村 宮古市 久慈市
岩手洋野町 花巻市 一関市
□北海道
函館市 様似町
■震度1
□青森県
六ヶ所村 五所川原市 今別町
蓬田村 板柳町 鶴田町
中泊町 弘前市 黒石市
鰺ヶ沢町 西目屋村 田舎館村
大間町 風間浦村 佐井村
□岩手県
雫石町 葛巻町 山田町
普代村 野田村 北上市
遠野市 奥州市 西和賀町
金ケ崎町 平泉町 大船渡市
釜石市 住田町 大槌町
□北海道
七飯町 浦河町 えりも町
札幌東区 千歳市 北広島市
福島町 木古内町 胆振伊達市
壮瞥町 室蘭市 苫小牧市
登別市 白老町 厚真町
安平町 むかわ町 日高地方日高町
平取町 新冠町 新ひだか町
浦幌町 広尾町
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 涌谷町 宮城美里町
岩沼市 丸森町 石巻市
□秋田県
三種町 井川町 大館市
鹿角市 北秋田市 小坂町
大仙市 秋田美郷町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。