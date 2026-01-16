TBS NEWS DIG Powered by JNN

17日午前4時34分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、七戸町、五戸町、それに青森南部町、岩手県の二戸市と軽米町、それに一戸町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□青森県
八戸市　野辺地町　七戸町
五戸町　青森南部町

□岩手県
二戸市　軽米町　一戸町

■震度2
□青森県
十和田市　三沢市　六戸町
横浜町　東北町　おいらせ町
三戸町　田子町　階上町
新郷村　青森市　つがる市
平内町　外ヶ浜町　藤崎町
むつ市　東通村

□岩手県
盛岡市　八幡平市　滝沢市
岩手町　紫波町　矢巾町
九戸村　宮古市　久慈市
岩手洋野町　花巻市　一関市

□北海道
函館市　様似町

■震度1
□青森県
六ヶ所村　五所川原市　今別町
蓬田村　板柳町　鶴田町
中泊町　弘前市　黒石市
鰺ヶ沢町　西目屋村　田舎館村
大間町　風間浦村　佐井村

□岩手県
雫石町　葛巻町　山田町
普代村　野田村　北上市
遠野市　奥州市　西和賀町
金ケ崎町　平泉町　大船渡市
釜石市　住田町　大槌町

□北海道
七飯町　浦河町　えりも町
札幌東区　千歳市　北広島市
福島町　木古内町　胆振伊達市
壮瞥町　室蘭市　苫小牧市
登別市　白老町　厚真町
安平町　むかわ町　日高地方日高町
平取町　新冠町　新ひだか町
浦幌町　広尾町

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　涌谷町　宮城美里町
岩沼市　丸森町　石巻市

□秋田県
三種町　井川町　大館市
鹿角市　北秋田市　小坂町
大仙市　秋田美郷町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。