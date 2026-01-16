NY株式16日（NY時間14:10）（日本時間04:10）
ダウ平均　　　49479.19（+36.75　+0.07%）
ナスダック　　　23564.98（+34.96　+0.15%）
CME日経平均先物　53860（大証終比：-200　-0.37%）

欧州株式16日終値
英FT100　 10235.29（-3.65　-0.04%）
独DAX　 25297.13（-55.26　-0.22%）
仏CAC40　 8258.94（-54.18　-0.65%）

米国債利回り
2年債　 　3.597（+0.033）
10年債　 　4.227（+0.058）
30年債　 　4.837（+0.041）
期待インフレ率　 　2.324（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.835（+0.016）
英　国　　4.400（+0.012）
カナダ　　3.373（+0.020）
豪　州　　4.708（+0.026）
日　本　　2.182（+0.026）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.73（+0.54　+0.91%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4587.20（-36.50　-0.79%）

ビットコイン（ドル）
94947.63（-602.57　-0.63%）
（円建・参考値）
1502万0715円（-95327　-0.63%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ