ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式16日（NY時間14:10）（日本時間04:10）
ダウ平均 49479.19（+36.75 +0.07%）
ナスダック 23564.98（+34.96 +0.15%）
CME日経平均先物 53860（大証終比：-200 -0.37%）
欧州株式16日終値
英FT100 10235.29（-3.65 -0.04%）
独DAX 25297.13（-55.26 -0.22%）
仏CAC40 8258.94（-54.18 -0.65%）
米国債利回り
2年債 3.597（+0.033）
10年債 4.227（+0.058）
30年債 4.837（+0.041）
期待インフレ率 2.324（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.835（+0.016）
英 国 4.400（+0.012）
カナダ 3.373（+0.020）
豪 州 4.708（+0.026）
日 本 2.182（+0.026）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.73（+0.54 +0.91%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4587.20（-36.50 -0.79%）
ビットコイン（ドル）
94947.63（-602.57 -0.63%）
（円建・参考値）
1502万0715円（-95327 -0.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
