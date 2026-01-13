宮崎県都城市で1次キャンプを行っているJ2新潟は16日、宮崎市内でサバイバルゲームを楽しみ、ハードなメニューの練習が続いていた中でリフレッシュした。初めて体験したMF新井泰貴（28）は積極的に意思疎通を図り、ゲームを通じてチームメートとの仲を深めた。きょう17日から始まる第2クールでチームの成熟に生かす。

午前9時過ぎ、選手を乗せたバスが到着したのは、いつもの高城運動公園多目的広場ではなく、見た目は工場のような建物。前日までの第1クールでハードなメニューをこなしてきた選手に与えられたのは、ボールではなくエアガンだ。全員が初というサバイバルゲーム。2チームに分かれての真剣勝負で、被弾した選手の「うわぁ〜！」という叫び声がこだました。

終始、笑顔が絶えなかった新井は「面白かった。みんな無邪気に楽しんでいた」と振り返る。2ゲーム目はコーチ陣からの景品が懸かり、事前に作戦会議も実施。シマブクらと積極的にコミュニケーションを図り「サッカー、バレーなどでのリフレッシュは経験あるけど、これは初めて。作戦もちゃんと考えたのに（2ゲーム目は）負けました」と白い歯を見せた。

前日に日章学園高（宮崎）と練習試合を行い、通常なら体を軽く動かすリカバリーの日となるが、船越優蔵新監督が早くも“独自色”を出した。今回の主な目的は、スタートしたばかりの新体制でコミュニケーションを図るため。「チームのアクティビティー」として、新任の津田恵太コーチの発案で宮崎市内にある室内のサバイバルゲーム場を訪れた。

17日からは第2クールが始まる。新井は「シーズンを通しても、みんなでリフレッシュすることは大事。それがメリハリになって結果につなげられればいい」と英気を養った新井は、次クールではフィジカル面の向上に重きを置く。「それぞれの（選手の）パフォーマンスを理解してチームの成熟度を上げていくこと」も目指す上では、サバイバルゲームで深まった関係性が役立ちそうだ。

「一日一日を大事にしていきたい」と新井。このまま全力でキャンプを駆け抜け、レギュラーへ向けた過酷なサバイバルレースも生き残る。（西巻 賢介）