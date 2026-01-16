ボートレースびわこのG2「結核予防事業協賛 第69回秩父宮妃記念杯」が16日に開幕。きょう17日の2日目、注目は12Rだ。

初日「びわこドリーム」5着の太田がインから反攻のイン戦。2015年近畿地区選Vと実績ある湖面で、しっかりとスタートを決めていく。着順以上の動きある豊田が相手。前田は湖面との相性がいい。広瀬将は差しに徹す。

＜1＞太田和美 大峯（豊）選手には少し行かれる感じがありましたね。出足がちょっと甘いかな。

＜2＞広瀬将亨 ペラはだいぶ叩けました。スリットで行かれる感じはなかったけど、1コーナーは自分のターンミス。ただ、起こしは重いのでペラで、もう少しその辺を上積みしたい。

＜3＞豊田健士郎 初日7Rは全然展開が見えていなかった。でも、足はいいと思いますよ。前検からペラを叩いて好みの感じに。スリット付近は、いい感触です。

＜4＞奈須啓太 初日はいいところがなかったですね。ペラを調整していきます。

＜5＞前田篤哉 ペラはだいぶ叩きました。今のところは出足も伸びも普通です。

＜6＞森野正弘 気持ち良くは逃げられなかったですね。足も特訓から劣勢の雰囲気だったので少し調整して、下がることはなくなったけど重さが出ました。