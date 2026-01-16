ボートレース鳴門の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦」は16日の6日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

予選首位の松田淳平が準優11Rで敗れて田中に1枠が転がり込んだ。トップ級の仕上がりでターンもさえる。豪快逃げで地元初Vだ。出足強力な津田は、すかさず差して抜け出したい。笹木は準優同様に捲り一撃が怖い。躍動する佐野に警戒。

＜1＞田中駿兵 ペラを叩き変えて、行き足からのつながりが良かったし、ターンの感じも良かった。チルトは0度にすればもっと良くなると思う。優出メンバーの中でも足負けはない。スタートは勘通り。

＜2＞津田陸翔 準優は出足が完璧でした。回り足と行き足もいいし、伸びも負けないくらいある。仕上がりました。

＜3＞笹木香吾 準優は全速でスタートが行けたからだと思う。いい意味でバランスが取れていて、欠点のない足ですね。

＜4＞西丸敦基 出口であまり進んでいないし、体感が良くない。伸びが若干いいけど、どんな調整にしても回ってからの押し感がない。伸びを求めて調整する。

＜5＞佐野優都 もらった時は伸びが普通でターン出口が良くなかったけど、今はどっちもが良くなった。特に出口がいい。初日の2着で流れをもってこられた。

＜6＞森智哉 全てにおいて合っている感じはない。グリップ感だけはいいのでレースできる。伸びを求める選択もあるし、ピット離れ、前付けと全て考える。