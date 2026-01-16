ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」は16日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。「イイ値」担当の坂元真一記者は地元・福岡支部の西山貴浩（38）に託した。

悲しみを乗り越え、期待に応えた。若松の正月特選を欠場し、母の最期をみとり挑んだ今節。手堅くまとめ予選を2位で通過し、準優勝戦11Rを押し切って優勝戦進出を決めた。

「『若松に行ってくる』と言ったらうなずかなかったので『行ってほしくない？』と聞いたらうなずいたんですよ。医者も『何でうなずけるか分からない』という状態でした。関係者やファンの方々には迷惑をかけました」

相棒となった2号機も後押しするように好反応。「いつも出足を求めている僕がいいと思うくらいだから、かなりいいと思う」と大崩れなく予選を進めた。3日目時点で得点上位にいた選手が崩れ6位から2位へ浮上。流れも来ている。準優勝戦は「俺がトップスタートでしょ」とコンマ03の踏み込み。スタートの集中力も研ぎ澄まされている。

当大会は70、71周年で連続優出を果たしたが、前回の72周年ではフライングに散った。迷惑をかけた分は結果で返したい。そして亡き母へいい報告ができるよう狙うはVのみだ。

【坂元の買い目】抜群の出足を信じて差し勝負。定松勇樹の艇にかけて2マーク先取り。＜2＞＜1＞＜4＞、＜2＞＜1＞＜5＞。