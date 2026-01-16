ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」は16日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

定松のG1初Vに期待した。初日から安定感ある走りで予選トップ通過とし、5日目の準優12Rも逃げて完勝。ターン回り中心に戦える足は十分ある。あとはインからスタートに集中して先マイあるのみだ。

地元で気合の西山が逆転候補になる。出足系統は強力だけに、シャープに差してバック内有利に伸ばす場面も。また、機力節イチの吉田裕も脅威。スリット先手なら一発まで。上條は先攻めを仕掛けたい。

＜1＞定松勇樹 ターン回りとか上積みができた。伸びは上がいると思うけど、自分の中では満足できている感じはある。微調整で。スタートは遅れないように集中していきたい。

＜2＞西山貴浩 出足は完璧になったと思うけど、総合的には吉田裕選手の方が上かも。僕にはこの足で十分。優勝は十分狙える足です。

＜3＞上條暢嵩 水面が良かったので、違和感なく回れた。決して出ていることはなく全部が普通ぐらい。調整は乗って考える。

＜4＞篠崎仁志 5日目はいい調整ができたと思う。どちらかといえばターン回りの方がいい。伸びも悪くないけど、いいというまではいかない。

＜5＞吉田裕平 行き足は良かった。足は全部◎。足合わせは西山さんと変わらないけど、レースでは分がいい感じがした。

＜6＞平本真之 グリップ感がなかった。ペラを3日目までの形でやり直す。それならエンジンに力強さがある。バランス取れた感じになる。スタートは難しい。