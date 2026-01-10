U-23アジアカップ

サウジアラビアで開催されているサッカーのU-23アジア杯は16日、日本代表が準々決勝でヨルダンと対戦。1-1のまま突入したPK戦を4-2で制し、準決勝進出を決めた。PK戦では珍しいシーンも。シュートを弾いた相手GKが喜ぶ間に、ボールがゴールネットを揺らした。視聴していたファンからも驚きの声が上がった。

決着つかず迎えたPK戦。珍事は日本の2人目、道脇豊のキックで生まれた。左へ蹴ったが、相手GKアブデルラフマンが横っ飛び。ボールを上方へと弾き、歓喜のガッツポーズを見せた。

日本のPK失敗かと思われたが、次の瞬間だ。空から戻ってきたボールには回転がかかっており、ゴールネットの方へとワンバウンド。日本イレブンがアピールし、レフェリーもPK成功を認めた。アブデルラフマンは歓喜から一転、失態に呆然とするほかなかった。

試合を中継したDAZNの実況席でも「珍しい…」と驚きの声があがったこのシーン。X上のファンも「こんなの動画でしか見たことないのに…マジであるんだ…」「初見だと外したようにしか見えなかった笑」「一生語り継がれる道脇のPK」「油断大敵」「こんなPK見たことない」などと騒然。DAZNのX投稿は瞬く間に50万再生を突破するなど話題沸騰となった。

ラッキーなPK成功で勢いづいた日本。守護神・荒木琉偉が2本を止める活躍もあり、勝利した。準決勝ではオーストラリアと韓国の勝者と対戦する。



（THE ANSWER編集部）