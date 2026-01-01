¡Ö·ÀÌóÀ®Î©¡£¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡×¥ª¥é¥ó¥À¤Ç£·È¯¤Î20ºÐÆüËÜ¿ÍFW¤¬¥É¥¤¥Ä¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¥¯¥é¥Ö¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤Ø¡ªOB¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤¬¡È¥¢¥·¥¹¥È¡É¤È¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤ÎNEC¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW±ö³·ò¿Í¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯°ÜÀÒ¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¡Ø¥É¥¤¥Ä¡¦¥¹¥«¥¤¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯µ¼Ô¤¬£±·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥±¥ó¥È¡¦¥·¥ª¥¬¥¤¤Ï¥ô¥©¥Õ¥ë¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ø¡£·ÀÌóÀ®Î©¡£NEC¤È¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥ô¥©¥Õ¥ë¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï1000Ëü¥æ¡¼¥íÌ¤Ëþ¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¡£¡Ê£±·î17Æü¤ÎNECÂÐ¡ËNACÀï¸å¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤È·ÀÌó½ñ¤Ø¤Î½ðÌ¾¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Åö½é¤Ï¡¢NEC¤¬ÇäµÑ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤ÏÉÕÂÓ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Äñ¹³¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÍÌ¾»ï¡Ø¥¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ï¡¢¿åÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤Ë¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤ÎÄ¹Ã«ÉôÀ¿»á¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¡ÖÆ±Ë¦¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¥Ï¥»¥Ù¤Î½õ¸À¤â¤¢¤ê¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Î20ºÐ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤ÜÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢12»î¹ç¡ÊÀèÈ¯¤Ï£±¡Ë¤Ç£·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë±ö³¤Ï¡¢NEC¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤á¤Ð¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡×£±°Ì¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢£²°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÄÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È£µ°Ì¡ªÀ¤³¦¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥é¥¦¥¿¥í¤è¤ê¾å°Ì¡×
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¡Ø¥É¥¤¥Ä¡¦¥¹¥«¥¤¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯µ¼Ô¤¬£±·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥±¥ó¥È¡¦¥·¥ª¥¬¥¤¤Ï¥ô¥©¥Õ¥ë¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ø¡£·ÀÌóÀ®Î©¡£NEC¤È¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥ô¥©¥Õ¥ë¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï1000Ëü¥æ¡¼¥íÌ¤Ëþ¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¡£¡Ê£±·î17Æü¤ÎNECÂÐ¡ËNACÀï¸å¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤È·ÀÌó½ñ¤Ø¤Î½ðÌ¾¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÍÌ¾»ï¡Ø¥¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ï¡¢¿åÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤Ë¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤ÎÄ¹Ã«ÉôÀ¿»á¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¡ÖÆ±Ë¦¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¥Ï¥»¥Ù¤Î½õ¸À¤â¤¢¤ê¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Î20ºÐ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤ÜÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢12»î¹ç¡ÊÀèÈ¯¤Ï£±¡Ë¤Ç£·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë±ö³¤Ï¡¢NEC¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤á¤Ð¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡×£±°Ì¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢£²°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÄÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È£µ°Ì¡ªÀ¤³¦¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥é¥¦¥¿¥í¤è¤ê¾å°Ì¡×