NEC¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿±ö³­¡£(C)Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤ÎNEC¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW±ö³­·ò¿Í¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯°ÜÀÒ¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£

¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¡Ø¥É¥¤¥Ä¡¦¥¹¥«¥¤¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯µ­¼Ô¤¬£±·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤¿¡£

¡Ö¥±¥ó¥È¡¦¥·¥ª¥¬¥¤¤Ï¥ô¥©¥Õ¥ë¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ø¡£·ÀÌóÀ®Î©¡£NEC¤È¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥ô¥©¥Õ¥ë¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï1000Ëü¥æ¡¼¥íÌ¤Ëþ¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¡£¡Ê£±·î17Æü¤ÎNECÂÐ¡ËNACÀï¸å¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤È·ÀÌó½ñ¤Ø¤Î½ðÌ¾¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×

¡¡Åö½é¤Ï¡¢NEC¤¬ÇäµÑ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤ÏÉÕÂÓ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Äñ¹³¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
 
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÍ­Ì¾»ï¡Ø¥­¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ï¡¢¿åÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤Ë¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½¼ç¾­¤ÎÄ¹Ã«ÉôÀ¿»á¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¡ÖÆ±Ë¦¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¥Ï¥»¥Ù¤Î½õ¸À¤â¤¢¤ê¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Î20ºÐ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Û¤ÜÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢12»î¹ç¡ÊÀèÈ¯¤Ï£±¡Ë¤Ç£·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë±ö³­¤Ï¡¢NEC¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤á¤Ð¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô

¡Úµ­»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡×£±°Ì¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢£²°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÄÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È£µ°Ì¡ªÀ¤³¦¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥é¥¦¥¿¥í¤è¤ê¾å°Ì¡×