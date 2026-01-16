先ほどからドル高の動きが出ている。トランプ大統領の発言に反応しているようだ。先ほどからドル高の動きが出ている。トランプ大統領の発言に反応しているようだ。大統領は、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長には「現職に留まってほしい」と発言した。



ハセット委員長がパウエル議長の後任候補から完全に外れたことを正式に示すものではないものの、同氏が議長に就任した場合に市場が懸念していたテールリスクは後退した形。



特に、堅調な景気と根強いインフレが続く中で、ハセット氏の著しくハト派的な発言は短期金利やドルにとって重しと受け止められてきた。



今回の発言は、後任候補としてウォーシュ氏やウォラーＦＲＢ理事が浮上するとの見方をやや前倒しするもので、市場では両氏の方が信認が高いと見られているが、後継人事の行方はなお不透明なままだ。



USD/JPY 158.00 EUR/USD 1.1604 GBP/USD 1.3384



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

