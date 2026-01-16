NY株式16日（NY時間11:35）（日本時間01:35）
ダウ平均　　　49444.65（+2.21　+0.00%）
ナスダック　　　23553.61（+23.59　+0.10%）
CME日経平均先物　53830（大証終比：-230　-0.43%）

欧州株式16日GMT16:35
英FT100　 10223.05（-15.89　-0.16%）
独DAX　 25297.13（-55.26　-0.22%）
仏CAC40　 8245.09（-68.03　-0.82%）

米国債利回り
2年債　 　3.590（+0.026）
10年債　 　4.205（+0.036）
30年債　 　4.816（+0.020）
期待インフレ率　 　2.320（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.839（+0.020）
英　国　　4.408（+0.020）
カナダ　　3.355（+0.002）
豪　州　　4.708（+0.026）
日　本　　2.182（+0.026）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.88（+0.69　+1.17%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4596.60（-27.10　-0.59%）

ビットコイン（ドル）
94722.31（-827.89　-0.87%）
（円建・参考値）
1497万5597円（-130889　-0.87%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ