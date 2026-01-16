ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式16日（NY時間11:35）（日本時間01:35）
ダウ平均 49444.65（+2.21 +0.00%）
ナスダック 23553.61（+23.59 +0.10%）
CME日経平均先物 53830（大証終比：-230 -0.43%）
欧州株式16日GMT16:35
英FT100 10223.05（-15.89 -0.16%）
独DAX 25297.13（-55.26 -0.22%）
仏CAC40 8245.09（-68.03 -0.82%）
米国債利回り
2年債 3.590（+0.026）
10年債 4.205（+0.036）
30年債 4.816（+0.020）
期待インフレ率 2.320（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.839（+0.020）
英 国 4.408（+0.020）
カナダ 3.355（+0.002）
豪 州 4.708（+0.026）
日 本 2.182（+0.026）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.88（+0.69 +1.17%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4596.60（-27.10 -0.59%）
ビットコイン（ドル）
94722.31（-827.89 -0.87%）
（円建・参考値）
1497万5597円（-130889 -0.87%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
