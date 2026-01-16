ユーロドルはＮＹ時間に入って売りに押され、１．１５ドル台に下落している。ＮＹ時間に入るまでは静かな値動きをしていたが、本日はトランプ大統領の発言に翻弄。１つは、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長には「現職に留まってほしい」と言及したことによるドル高と、もう１つは、「グリーンランドに関して複数国に関税を課す可能性ある」と言及したことによるユーロ売りがユーロドルを圧迫。



本日の２００日線が１．１５８５ドル近辺に来ており、一時顔合わせしていたが、いまのところはサポートされている。一方、ユーロ円は１８３円台前半まで下落し、２１日線を下回る展開。来週以降の動きが注目される。



キャリー取引の調達通貨としてユーロが選好される可能性がアナリストから指摘されている。ユーロは対ドルでレンジ相場となっており、オプション市場での１カ月物のボラティリティー（予想される価格変動）は５％近辺での低水準が続いている。これにより、投資家はユーロで調達し、高利回りの新興国通貨に投資するキャリー取引を行うことが促される可能性があるという。金利の低い円での調達よりもリスクが低いと見なされる可能性にも言及。円の１カ月物のボラティリティーは８．５％で、日本当局が介入を行う可能性がある点を指摘していた。



EUR/USD 1.1599 EUR/JPY 183.34 EUR/GBP 0.8667



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト