NY株式16日（NY時間12:12）（日本時間02:12）
ダウ平均　　　49402.69（-39.75　-0.08%）
ナスダック　　　23553.77（+23.75　+0.10%）
CME日経平均先物　53840（大証終比：-220　-0.41%）

欧州株式16日終値
英FT100　 10235.29（-3.65　-0.04%）
独DAX　 25297.13（-55.26　-0.22%）
仏CAC40　 8258.94（-54.18　-0.65%）

米国債利回り
2年債　 　3.586（+0.022）
10年債　 　4.197（+0.028）
30年債　 　4.807（+0.011）
期待インフレ率　 　2.319（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.835（+0.016）
英　国　　4.400（+0.012）
カナダ　　3.350（-0.003）
豪　州　　4.708（+0.026）
日　本　　2.182（+0.026）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.83（+0.64　+1.08%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4593.20（-30.50　-0.66%）

ビットコイン（ドル）
94629.13（-921.07　-0.96%）
（円建・参考値）
1495万4241円（-145557　-0.96%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ