ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックは小幅高での推移
NY株式16日（NY時間12:12）（日本時間02:12）
ダウ平均 49402.69（-39.75 -0.08%）
ナスダック 23553.77（+23.75 +0.10%）
CME日経平均先物 53840（大証終比：-220 -0.41%）
欧州株式16日終値
英FT100 10235.29（-3.65 -0.04%）
独DAX 25297.13（-55.26 -0.22%）
仏CAC40 8258.94（-54.18 -0.65%）
米国債利回り
2年債 3.586（+0.022）
10年債 4.197（+0.028）
30年債 4.807（+0.011）
期待インフレ率 2.319（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.835（+0.016）
英 国 4.400（+0.012）
カナダ 3.350（-0.003）
豪 州 4.708（+0.026）
日 本 2.182（+0.026）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.83（+0.64 +1.08%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4593.20（-30.50 -0.66%）
ビットコイン（ドル）
94629.13（-921.07 -0.96%）
（円建・参考値）
1495万4241円（-145557 -0.96%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
