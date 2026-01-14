きょうのポンドドルは、トランプ大統領の発言でドル高が優勢となる中、１．３３ドル台に再び値を落としている。ロンドン時間には１．３４ドル台まで買い戻されていたが、現在は２００日線と１００日線に間での推移となっている。一方、ポンド円は３日続落し２１１円台に下落。２１１．５０円付近に来ている２００日線に顔合わせしており、こちらは円相場次第だが、来週の動きが注目される。



アナリストからは、ここに来て、１１月の英予算案以降の財政懸念が後退しており、今年のポンドは強含む公算が大きいとの指摘が出ている。昨年は市場が財政リスクに敏感になる中、ポンドにとってそれはアキレス腱だった。しかし、英国債市場で、投資家が長期債保有するに対して要求する追加的な補償であるタームプレミアムが低下しており、それはポンドを下支えするという。



また、スターマー政権が進めるＥＵとの関係改善が実現すれば、英経済に対する構造的な逆風の一部が取り除かれ、さらにポンドを支援する可能性があるとも述べている。



GBP/USD 1.3379 GBP/JPY 211.58 EUR/GBP 0.8668



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

