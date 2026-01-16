ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックも前日付近
NY株式16日（NY時間13:06）（日本時間03:06）
ダウ平均 49453.80（+11.36 +0.02%）
ナスダック 23537.11（+7.09 +0.03%）
CME日経平均先物 53805（大証終比：-255 -0.47%）
欧州株式16日終値
英FT100 10235.29（-3.65 -0.04%）
独DAX 25297.13（-55.26 -0.22%）
仏CAC40 8258.94（-54.18 -0.65%）
米国債利回り
2年債 3.592（+0.028）
10年債 4.215（+0.046）
30年債 4.825（+0.029）
期待インフレ率 2.323（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.835（+0.016）
英 国 4.400（+0.012）
カナダ 3.360（+0.007）
豪 州 4.708（+0.026）
日 本 2.182（+0.026）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.86（+0.67 +1.13%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4585.90（-37.80 -0.82%）
ビットコイン（ドル）
95105.75（-444.45 -0.47%）
（円建・参考値）
1504万6681円（-70316 -0.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
