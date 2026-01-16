NY株式16日（NY時間13:06）（日本時間03:06）
ダウ平均　　　49453.80（+11.36　+0.02%）
ナスダック　　　23537.11（+7.09　+0.03%）
CME日経平均先物　53805（大証終比：-255　-0.47%）

欧州株式16日終値
英FT100　 10235.29（-3.65　-0.04%）
独DAX　 25297.13（-55.26　-0.22%）
仏CAC40　 8258.94（-54.18　-0.65%）

米国債利回り
2年債　 　3.592（+0.028）
10年債　 　4.215（+0.046）
30年債　 　4.825（+0.029）
期待インフレ率　 　2.323（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.835（+0.016）
英　国　　4.400（+0.012）
カナダ　　3.360（+0.007）
豪　州　　4.708（+0.026）
日　本　　2.182（+0.026）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.86（+0.67　+1.13%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4585.90（-37.80　-0.82%）

ビットコイン（ドル）
95105.75（-444.45　-0.47%）
（円建・参考値）
1504万6681円（-70316　-0.47%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ