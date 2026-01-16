シンガー・ソングライターのピコ太郎（自称62）、伊藤千晃（39）、DJ KOO（64）が16日、名古屋市内の明大病院で小児がん治療支援チャリティーライブを行った。「この日だけは非日常を楽しんで欲しい」との思いを込め、約100人の入院患者や職員らが集まる前でおのおのがパフォーマンス。院内をライブ会場に変えた。

最初に登場したのは伊藤。「みんなで盛り上がれる曲を」と8歳の長男と相談して曲を選んだ。手拍子をあおりながら「リトル・ミー」など3曲を歌唱した。

イベントは今回で7回目だが参加するのは初めて。地元が名古屋とあり「ここに来るまでに懐かしくて涙が出そうになった。初参加ですが2人と一緒に参加できるのが本当に心強い」と話した。

次に登場したピコ太郎は「PPAP」が世界的にヒットして今年で10年の節目。「昨日のようでもあり100年前のようでもある。45秒の曲で10年食べさせてもらった」としみじみ。この日も同曲を披露しトークとダンスでも沸かせた。いずれも1分に満たない曲だが「Many Many Money」では、子どもたちが「お金、ちょうだい！」と合いの手を入れるなど独特の空間を作りあげた。

初期から参加しているDJ KOOは「お客さまが主役なので、みんなが1つになる曲を」の思いでDJプレー。自身も昨年にアナフィラキシーショックで入院。「入院中は不安だらけだった。そんな時に家族や友人と話すだけでも励みになった」という経験から楽しい空間を演出した。「EZ DO DANCE」などダンスナンバーを中心に届け、会場をダンスフロアに変えた。（吉澤 塁）