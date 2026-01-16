俳優の藤原竜也（43）や向井理（43）がハリー・ポッターの世界に戻ってくる。今年12月に4年半のロングラン公演に幕を下ろす舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」（東京・TBS赤坂ACTシアター）で、ハリー役の歴代キャストの再出演が決定。映画シリーズで吹き替えを担当し、新キャストとなる声優の小野賢章（36）ら計10人で残る期間を駆け抜ける。2022年の初演で舞台に立った藤原は「オリジナルキャストとして恥ずかしくないパフォーマンスをお届けしたい」と気合十分だ。

舞台は小説の最終巻の19年後を描いた物語で、英ロンドンで16年から上演中。日本には22年夏に世界で7番目、アジアで初上陸し、初代ハリー役は藤原、石丸幹二（60）、向井のトリプルキャストで務めた。無期限のロングラン公演という異例の形式を取り、その後も稲垣吾郎（52）ら多くの俳優がハリーを演じてきた。数々の魔法をCGなどを使わずに舞台装置や演技のみで生み出すさまが好評を集めた。総観客数は130万人を突破し、通算上演回数も1300回を超えた。

23年まで174公演に出演した向井は「一つとして同じ公演はなく刺激的に過ごしていた日々が懐かしくもあります」と振り返り、「再演する以上は前回を超えるエネルギーと繊細さをもって演じさせていただく」と意気込んだ。昨年7〜10月に舞台に立った稲垣は「多くの出会いや発見があり、改めて作品の持つ力の大きさを感じました」と言い、再びハリーとなることに「とてもうれしい」と心躍らせた。

千秋楽は12月27日。藤原は「最後の“魔法”を体感しにいらしてください」と呼びかけた。10人のハリーが最後まで観客を魔法の世界へと誘っていく。